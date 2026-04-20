شهداء وإصابات بغارات إسرائيلية على قطاع غزة

تتواصل الاستهدافات البرية والبحرية في عدة مناطق، بالتزامن مع إغلاق معبر رفح، ما يزيد من معاناة آلاف المرضى والجرحى الذين ينتظرون فرص العلاج خارج القطاع.

استشهد شخص على الأقل وأصيب آخرون، فجر الإثنين، جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، في ظل استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ193على التوالي.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت الهجمات عن استشهاد شابين وطفلة، إضافة إلى وقوع إصابات، وسط حصار مشدد يفرضه الجيش الإسرائيلي على أكثر من مليوني فلسطيني عبر إغلاق المعابر وتشديد القيود العسكرية.

وأفاد الدفاع المدني باستشهاد شخص وإصابة آخر في قصف استهدف مخيم البريج وسط القطاع، فيما أصيب ثلاثة آخرون على الأقل جراء استهداف مناطق غربي مدينة غزة.

كما قصفت الزوارق الحربية شواطئ خانيونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية باتجاه المناطق الشرقية، واستهدافات جوية عنيفة طالت أطراف المحافظة الوسطى.

وتتواصل عمليات القصف والنسف داخل المناطق التي يفرض فيها الاحتلال ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار نظريا، في وقت تتهم فيه جهات فلسطينية إسرائيل بارتكاب خروقات يومية تشمل القتل والتدمير.

ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى 776، إضافة إلى 2171 مصابا، بينما بلغ إجمالي ضحايا الحرب على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أكثر من 72 ألف شهيد و172 ألف جريح.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية أن إسرائيل ستغلق معبر رفح بشكل كامل، ما سيؤدي إلى وقف إجلاء المرضى، رغم أن أكثر من 18 ألف مريض وجريح لا يزالون بانتظار السفر لتلقي العلاج، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.