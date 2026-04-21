شهداء وجرحى في غزة وحماس تدرس ردها على مقترحات الوسطاء

تواصل حركة حماس مشاوراتها مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية تمهيدا لتقديم موقفها من المقترحات المطروحة، وسط تعثر في تنفيذ بنود الاتفاق، لا سيما ما يتعلق بوقف العمليات العسكرية وإدخال المساعدات.

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون من النازحين خلال الساعات الـ24 الماضية، نتيجة خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، وسط استمرار التصعيد الميداني. وفي السياق، أعلنت حركة حماس أنها بصدد استكمال مشاوراتها مع قيادة الحركة والفصائل الفلسطينية، تمهيدا لتقديم ردها على مقترحات الوسطاء.

وأوضحت الحركة، في بيان، أنها عقدت سلسلة لقاءات في القاهرة لبحث تنفيذ ما تبقى من التزامات المرحلة الأولى من الاتفاق، إلى جانب التحضير لمناقشة ترتيبات المرحلة الثانية، في ظل الطروحات المرتبطة بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ميدانيا، تتواصل خروقات الجيش الإسرائيلي للهدنة لليوم الـ194 على التوالي، مع تسجيل 18 انتهاكا جديدًا شملت قصفا مدفعيا وجويا، وإطلاق نار من آليات عسكرية، إضافة إلى عمليات نسف طالت منازل ومنشآت مدنية.

وفي خانيونس جنوب القطاع، استهدفت طائرات استطلاع إسرائيلية حاجزًا للشرطة في حي الأمل، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار في محيط المستشفى الإندونيسي شمال شرق جباليا، وقصفت مناطق شرق رفح وخان يونس، بالتزامن مع إلقاء قنابل وإطلاق نار كثيف باتجاه خيام النازحين في عدة مناطق.

وأدى قصف بطائرة مسيرة إلى اندلاع حريق في خيمة للنازحين قرب مدخل حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما فاقم من معاناة السكان في ظل استمرار الاستهداف.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 776 شهيدا، إضافة إلى 2171 مصابا.

ورغم سريان اتفاق التهدئة نظريا، تؤكد معطيات فلسطينية رسمية استمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية، إلى جانب عدم الالتزام ببنود الاتفاق، خصوصا ما يتعلق بوقف العمليات العسكرية وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.