شهيد وإصابات في قصف وإطلاق نار إسرائيلي شمال قطاع غزة

تشير المعطيات الميدانية إلى اتساع نطاق الاستهداف ليشمل مناطق سكنية ومحيط تجمعات للنازحين، بالتزامن مع ارتفاع مستمر في حصيلة الشهداء الضحايا منذ بدء الهدنة، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

استشهد شاب نازح، صباح الأربعاء، وأصيب آخرون في قطاع غزة، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي رغم سريان اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار، عبر استهدافات مباشرة وإطلاق نار وقصف مدفعي وخروقات ميدانية متواصلة.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي نيرانا مكثفة تجاه شرق قرية المصدر وسط قطاع غزة، بالتزامن مع تسجيل إصابات بنيران الجيش الإسرائيلي في مخيم حلاوة شمالي القطاع.

شهد قطاع غزة، الأربعاء، قصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثف طال مناطق متفرقة في شرق القطاع وجنوبه، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية بأن القصف استهدف حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما شهدت مناطق شرق وجنوب خانيونس إطلاق نار كثيف من الآليات والدبابات الإسرائيلية، بالتزامن مع استهداف محيط دوار العطاطرة في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن إصابات في صفوف نازحين.

ويأتي ذلك في وقت تشير فيه تقارير ميدانية إلى استمرار القصف المتكرر الذي يفاقم حالة عدم الاستقرار ويعيق جهود إعادة الحياة الطبيعية في القطاع.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى 777 شهيدًا، إضافة إلى أكثر من 2,100 إصابة، فيما تم تسجيل مئات حالات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

أما الحصيلة التراكمية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، فقد تجاوزت 72 ألف شهيد وأكثر من 172 ألف إصابة، في ظل استمرار العمليات العسكرية التي تستهدف مناطق سكنية وبنى تحتية متبقية في القطاع.