قصف إسرائيلي متواصل في غزة: شهداء باستهداف دورية للشرطة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعات من المواطنين في مدينة غزة، بينها محيط مفترق "بهلول" في حي الشيخ رضوان شمالي المدينة، وحي النصر في غربها، في وقت تواصلت فيه الغارات والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتشير المعطيات الميدانية إلى تصاعد وتيرة الاستهدافات، إذ أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 مواطنين جراء قصف في حي الشيخ رضوان، وأفادت مصادر محلية بأن الغارة استهدفت دورية للشرطة، في وقت قصفت فيه مدفعية الاحتلال مناطق شرق مدينة غزة وشرق خانيونس جنوبًا.

سياسيًا، قدّمت حركة حماس، نيابة عن الفصائل الفلسطينية، ردودًا مكتوبة على ورقة طرحها مبعوث ما يُسمى "مجلس السلام"، نيكولاي ملادينوف، شددت فيها على أن ملف السلاح ليس جوهر الأزمة، وأن أي نقاش بشأنه مشروط بانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، مع التأكيد على الالتزام بوقف إطلاق النار ورفض الانتقال إلى المرحلة الثانية قبل تنفيذ التزامات المرحلة الأولى، في ظل استمرار الغموض بشأن الموقف الإسرائيلي وغياب الضمانات، بحسب ما أفاد موقع "الترا فلسطين" نقلًا عن مصادر فصائلية مطلعة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات التي نفذها جيش الاحتلال منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 972 شهيدًا و2235 إصابة، فيما بلغت الحصيلة الكلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 نحو 72,568 شهيدًا و172,338 إصابة.

تغطية خاصة ومتواصلة: