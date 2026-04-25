غزة: إسرائيل تقتل عريسا يومين قبل زفافه.. وتحول فرح العائلة المنتظر إلى مأتم

كان درويش العتال ينتظر يوم الخميس ليزف مع عروسته، وكانت عائلته تعدّ لهذا اليوم منذ شهور طويلة، بالرغم من الدمار والحصار والفاقة والقلة، فإذا بغارة إسرائيلية تخطفه من بين أهله، وتحول الفرح إلى ترح، والزواج إلى مأتم...

أطبق الحزن على صدور عائلة درويش العتال لا يبرح، بعد أن حصدته خروقات إسرائيل الغادرة يومين قبل موعد زفافه، باستهدافها تجمعا للمدنيين في مدينة خانيونس، جنوبي القطاع المنكوب.

من الفرح إلى الترح

كان المنزل يستعد لمراسم الفرح، يكافح به أتراحا ثقيلة وعميقة صبتها عليه نيران الحرب، فإذا الزفاف ينقلب عزاء ممتدا، والحزن يطرد الفرح تاركا آثاره على ملامح أفراد عائلة العريس الفقيد.

ذلك أن إسرائيل استمرت في نقض اتفاق وقف إطلاق النار، واستهدفت تجمعا مدنيا وسط مدينة خانيونس، الثلاثاء الماضي، فسرقت العريس من بين يدي عائلته يومين قبل زفافه، وقد كانت تعدّ له منذ أشهر طويلة بالرغم من الحصار والدمار.

زفاف لم يكتمل

ووضعت العائلة بدلة الزفاف في صدر بيت العزاء، تصاحبها باقة ورد حمراء، وشيء من مقتنيات العريس، في مشهد تحولت فيه رموز الفرح إلى شواهد صمّاء على مصيبة الفقد.

صورة العروسين اللذين فرّقتهما الغارات الإسرائيلية

ومكثت أم العريس قريبا من بدلة زفافه، ترميها بنظراتها الحزينة بين الحين والحين، فلا تلبث أن تغلبها عيناها وتفيض دموعها، فتنهض بعد ذلك لتحتضن بدلة ولدها، كأنها تحتضن ابنها الذي حرمتها منه إسرائيل.

أم الشهيد درويش العتال

وتجاهد حزنها لتتحدث، فتقول بصوت صامت خنقته الدموع؛ "هذه بدلة درويش.. كان نفسه يلبسها في عرسه.. جهّز حاله وكل شيء، بس ما لحق يفرح".

وتجمع قوتها وشجاعتها لتجاهد دموعها، وتقول بحرقة الأم التي اكتوت بمقتل ابنها؛ "راح سندي، الله يرحمه ويتقبله، الاحتلال سرق الفرحة من بين إيدينا".

فرحة مسلوبة

أما الأب، صائب العتال، فاجتهد ليستعيد لحظات التحضير للزفاف، بصوت كسره الفقد والظلم، قائلا "البيت كان قبل أيام يضجّ بالتحضيرات والفرح، قبل أن ينقلب كل شيء في لحظة".

ويضيف بصوت يختلط فيه الألم بالصبر "درويش وُلد بعد 6 بنات، وكان نفسي أفرح فيه، يوم الزفاف كان مقررا الخميس، لكن درويش استشهد يوم الثلاثاء".

وأشار إلى أنه أنهى تجهيز قائمة المدعوين لحفل الزفاف في اليوم الذي قُتل فيه نجله، قائلا "أنا وأمه وخواته كلهم كنا ننتظر هذا اليوم، لكنهم سلبونا إياه".

أما وصال العتال، شقيقة الشهيد، فبدت منهارة وهي تتحدث عن أخيها الذي تصفه بأنه "سند العائلة وروح البيت"، وتقول "كنت أقول لهم زفّوه عريس، واليوم بقول زفّوه عريس في الجنة".

وصال العتال، شقيقة الشهيد درويش العتال

ودرويش هو واحد من مئات الفلسطينيين الذين قُتلوا ضمن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، تاركا خلفه حلما وقصة لم تكتمل، وفي كل بيت، وعند كل حالة فقد تحترق قلوب عائلات كاملة بسبب العدوان الإسرائيلي.

وسبق أن أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان نشره في 14 نيسان/ أبريل الجاري، بأن إسرائيل ارتكبت 2400 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، شملت القتل والاعتقال والحصار والتجويع.

وإلى جانب القتل المباشر، تواصل إسرائيل خرق الاتفاق بمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية، ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا إنسانية كارثية.