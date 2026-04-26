شهداء وجرحى في غارات متجددة على قطاع غزة

يتواصل التصعيد العسكري في قطاع غزة مع استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تشن القوات الإسرائيلية عمليات قصف ونسف في مناطق متفرقة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى خلال الساعات الأخيرة.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدين و11 إصابة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى اللحظة.

وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر بلغ 811 شهيدا، إضافة إلى 2,278 إصابة، فيما تم انتشال 761 جثمانًا من مواقع متفرقة.

وبحسب الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 72,587 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 172,381 إصابة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ199 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة في قطاع غزة، عبر تنفيذ عمليات نسف وتفجير للمنازل والمنشآت السكنية، بالتزامن مع غارات وهجمات أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى في مناطق متفرقة من القطاع.

وفي أحدث التطورات، استشهد 5 نازحين على الأقل وأصيب آخرون بنيران القوات الإسرائيلية، صباح الأحد، حيث أفاد الدفاع المدني بأن الضحايا سقطوا جراء استهداف نازحين جنوب شرقي مدينة غزة، إضافة إلى شهيدين في قصف بطائرة مسيرة استهدف تجمعا مدنيا جنوبي المدينة.

كما شهدت الساعات الـ48 الماضية تصعيدا واسعا، أسفر عن سقوط أكثر من 12 شهيداً وعشرات المصابين، نتيجة القصف المدفعي الإسرائيلي المتواصل على مناطق شرقي وجنوبي القطاع، خصوصا في خانيونس ومحيطها، إلى جانب إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية.

وفي السياق ذاته، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تجريف ونسف طالت منشآت ومبانٍ مدنية، بينها مرافق تعليمية في جنوب خانيونس، إضافة إلى قصف بحري وجوي استهدف مناطق غرب وشرق غزة.