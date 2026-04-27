تصعيد إسرائيلي متواصل في غزة وخروقات مستمرة للتهدئة

سجلت انتهاكات ميدانية أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى خلال الساعات الأخيرة، في ظل تصاعد الحصيلة البشرية منذ بدء التهدئة واستمرار التدهور الإنساني في القطاع.

واصل الجيش الإسرائيلي، الإثنين، ولليوم الـ200 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة في قطاع غزة، التي دخلت حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وسط تصعيد ميداني متواصل في عدة مناطق.

وشملت التطورات الأخيرة تنفيذ عمليات نسف لمنازل المواطنين شرقي مدينتي غزة وخان يونس، بالتزامن مع انفجارات عنيفة وتحليق متقطع للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء جنوب القطاع.

كما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار باتجاه مناطق جنوب غربي خانيونس، تزامنا مع قصف مدفعي متكرر استهدف المناطق الشرقية من المدينة، إضافة إلى قصف مماثل طال أطراف مدينة غزة.

وفي سياق متصل، ارتكبت القوات الإسرائيلية نحو 15 خرقا للتهدئة يوم الأحد، أسفرت عن استشهاد خمسة نازحين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، بحسب ما أفاد به الدفاع المدني.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء التهدئة إلى 809 شهداء، إضافة إلى 2267 إصابة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 تشرين الأول 2023 نحو 72,585 شهيدا و172,370 إصابة.