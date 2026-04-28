خروقات مستمرة للهدنة بغزة: قصف متواصل وتدهور إنساني متصاعد

رغم مرور أكثر من ستة أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لا تزال الأوضاع الميدانية والإنسانية تتدهور في ظل استمرار القصف والخروقات الإسرائيلية المتفرقة، التي تطال مناطق سكنية ومراكز إيواء، بالتوازي مع تشديد الحصار وتقييد الحركة.

مر 201 يوم على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن الواقع الميداني لا يزال يشهد استمرارا للتصعيد، في ظل خروقات متكررة للهدنة شملت غارات وقصفا واستهدافات متفرقة لمناطق مدنية، بما فيها مراكز الإيواء وخيام النازحين، إلى جانب تدمير منازل وتشديد الحصار على القطاع.

وتتواصل الأوضاع الإنسانية المتدهورة مع استمرار القيود على حركة التنقل عبر معبر رفح، وتفاقم أزمة الغذاء والدواء، في وقت تشير فيه المعطيات إلى تزايد معاناة السكان ضمن ظروف معيشية قاسية، وسط ما يوصف بسياسة حصار خانقة تؤثر على أكثر من مليوني فلسطيني.

ميدانيا، أصيبت سيدة فلسطينية، فجر الثلاثاء، جراء إطلاق نار إسرائيلي، بالتزامن مع قصف مدفعي واستهدافات طالت مناطق شمال وشرق قطاع غزة، بينها بيت لاهيا ومخيم جباليا، إضافة إلى قصف شرق مدينة خانيونس جنوبي القطاع، وسط تحركات عسكرية نشطة.

كما أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد نازحين، بينهم طفل، وإصابة آخرين خلال اليوم الماضي، نتيجة استمرار الخروقات العسكرية لاتفاق وقف إطلاق النار، والتي بلغت بحسب الإحصاءات الرسمية 17 خرقا في يوم واحد.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد بلغ عدد الشهداء منذ بدء سريان الهدنة 817 شخصا، إضافة إلى 2296 إصابة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية منذ بداية الحرب إلى 72,593 شهيدا و172,399 إصابة، في ظل استمرار التصعيد وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.