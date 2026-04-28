واشنطن تزعم وجود "مؤشرات" على أن حماس قد تتخلّى عن سلاحها

صرّح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بوجود "مؤشرات مشجعة" لنزع سلاح حماس، عادّا ذلك شرطا لنجاح "خطة غزة"، وذلك فيما تؤكد الحركة أن إسرائيل تعطّل المرحلة الثانية من الاتفاق، وتربطها تعسفيا بملف السلاح.

ادعى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، وجود "مؤشرات مشجعة" على أن حركة حماس قد تتخلى عن سلاحها.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، مساء الإثنين، تطرق فيها إلى خطة غزة التي أعدتها الولايات المتحدة لوقف الحرب الإسرائيلية في القطاع.

وقال في هذا الصدد: "في نهاية الأسبوع الماضي، ظهرت مؤشرات مشجعة على أننا اقتربنا من التوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح".

وأفاد روبيو بأن "نزع سلاح حماس ضروري" لتنفيذ خطة غزة، قائلا إنه "يجب أن يحدث هذا".

وتابع: "لن ينجح هذا المشروع برمّته، إلا بنزع سلاح حماس. وحتى ذلك الحين، سيبقى كل شيء غامضا".

وردّا على سؤال بشأن ما إذا كانت واشنطن ستدعم إسرائيل في استئناف الحرب إذا لم تتخل حماس عن سلاحها، قال روبيو: "النتيجة التي نريدها هي نزع سلاح حماس، وإنشاء قوة أمنية فلسطينية مدعومة من قوة أمنية دولية، تعمل على توفير الأمن في غزة".

وشملت المرحلة الأولى من خطة غزة، التي أعلنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ودخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وقفا لإطلاق النار وتبادلا لأسرى فلسطينيين وإسرائيليين، وفتح معبر رفح، وإدخال مساعدات لقطاع غزة.

ورغم التنصل الإسرائيلي، أعلن ترامب، منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، بدء المرحلة الثانية ضمن خطته المعتمدة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وتشمل المرحلة الثانية، عدة قضايا جوهرية، هي: "تشكيل لجنة تكنوقراط مؤقتة لإدارة القطاع، وملف الإعمار، وتشكيل مجلس السلام، وإنشاء قوة دولية، وانسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من القطاع، إضافة لنزع سلاح حماس".

وكان الناطق باسم حماس، حازم قاسم، قد صرّح في 22 نيسان/ أبريل الجاري، بأن تجاهل الالتزامات الواردة في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار والإصرار على مسألة نزع السلاح يتعارض مع خطة غزة.

وقال قاسم إن "الإصرار على إثارة قضية نزع السلاح وتجاوز التزامات المرحلة الأولى من الاتفاق يتعارض مع روح اتفاق وقف إطلاق النار ورؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضاف أن "العقبة الرئيسية أمام تقدم المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار هي موقف إسرائيل المتشدد وربطها جميع العمليات بقضية نزع السلاح".

وقتلت إسرائيل 817 شخصا، وأصابت ألفين و296 آخرين بخروقات اتفاق وقف النار منذ تاريخ سريانه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفق بيان لوزارة الصحة في القطاع.

وجرى التوصل للاتفاق، عقب عامين من الحرب التي بدأتها إسرائيل في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدعم أميركي، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد، وما يزيد عن 172 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.