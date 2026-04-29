5 شهداء و7 إصابات خلال 24 ساعة في غزة

تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصعيد عسكري شمل قصفا وعمليات نسف لمنازل في مناطق متفرقة، خاصة شرق غزة وخانيونس. كما كثف الجيش الإسرائيلي من تحليق طيرانه وإطلاق النار من الآليات والمروحيات.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، وصول 5 شهداء و7 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينهم شهيد جرى انتشاله من تحت الأنقاض، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن إجمالي الشهداء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 ارتفع إلى 823 شهيداً، إلى جانب 2,308 إصابات، إضافة إلى 763 حالة انتشال.

كما بينت أن الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلغت 72,599 شهيداً و172,411 إصابة، في ظل استمرار تداعيات الحرب على القطاع الصحي والإنساني في غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الـ202 على التوالي انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية، ودخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وشهدت مناطق متفرقة من القطاع، الأربعاء، تصعيدا عسكريا واسعا، حيث نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف لمنازل سكنية في شرق مدينة غزة، إلى جانب استمرار إطلاق النار في عدة محاور.

كما كثف الطيران الحربي الإسرائيلي تحليقه في أجواء جنوب القطاع، تزامنا مع تنفيذ غارة على المناطق الشرقية من مدينة خانيونس، وإطلاق النار من الآليات العسكرية باتجاه المنطقة ذاتها.

وشهد شرق مخيم البريج أيضا إطلاق نار من مروحيات عسكرية إسرائيلية، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من خانيونس بقصف متكرر.

وفي سياق متصل، ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة باتجاه مجموعة من النازحين قرب جسر وادي غزة، بينما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف واسعة طالت منازل وممتلكات مدنية في شرق خانيونس.

كما تعرضت مناطق شمال شرق بيت لاهيا لإطلاق نار وقصف مدفعي، بالتزامن مع تحركات عسكرية مكثفة في المنطقة.