نازحون في غزة يحرقون الخيام احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي المتكرّر ونقص المساعدات

استهداف إسرائيلي متكرّر بالرصاص الحيّ أدّى إلى ارتقاء شهداء وإصابة العديد من النازحين والنازحات، في خرق متجدّد لاتفاق وقف إطلاق النار، وتهميش كبير من المؤسّسات الإغاثية لحوائج النازحين الضرورية.

من حدث إحراق الخيام في مخيّم "دار السلام" في غزة

أقدم نازحون فلسطينيون على حرق عدد من الخيام، الخميس، في مخيّم "دار السلام" في حيّ الزيتون، الواقع في الجنوب الشرقيّ لمدينة غزّة، وذلك احتجاجًا على الاستهداف الإسرائيلي المتكرّر لهم، وتدهور أوضاعهم المعيشية في ظلّ "تهميش كامل" لاحتياجاتهم الإنسانية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وحدث ذلك خلال وقفة احتجاجية حمل فيها النازحون شعار "نحرق خيامنا قبل أن تحرقنا"، تنديدًا بإطلاق النار المتكرّر من الجيش الإسرائيلي صوبهم، ورفضًا لما وصفوه بـ"سياسة التهميش من قِبَل المؤسّسات الإغاثية الدولية".

ورفع المشاركون، وبينهم أطفال، لافتات تطالب بتوفير حماية عاجلة لسكّان المخيّم، وإقامة سواتر ترابية للحدّ من خطر الرصاص الإسرائيلي، إلى جانب توفير الدعم الإنساني الأساسي، وأكّدوا أنّهم يواجهون نقصًا حادًّا في المياه والمساعدات الأساسية.

العائلات تعيش في خوف دائم من الرصاص الإسرائيلي

وقالت النازحة، أسماء ارحيم، من سكّان المخيّم، إنّ العائلات تعيش حالة خوف دائم جرّاء إطلاق النار الإسرائيلي المتكرّر تجاه الخيام.

وأضافت، في حديثها مع الأناضول، "عندما يبدأ إطلاق النار، نُضطرّ إلى الانبطاح داخل الخيمة والاحتماء بما هو موجود فيها، بالرغم من أنّها لا توفر أيّ حماية حقيقية".

وأشارت إلى أنّها أُصيبت سابقًا برصاص إسرائيلي، مؤكّدة أنّ المخيّم يفتقر لأبسط مقوّمات الحياة.

وتابعت "نعيش هنا منذ أشهر دون أيّ جهة تتابع أوضاعنا، ونعاني من انقطاع المياه لأيّام متواصلة، ونُضطرّ إلى قطع مسافات طويلة للحصول على مياه صالحة للشرب".

وأضافت أنّ وصول المساعدات الغذائية إلى النازحين محدود ومتقطّع، فيما تواجه الأُسَر أوضاعًا إنسانية صعبة داخل خيام "لا تقي حرّ الصيف ولا خطر الرصاص".

ولفتت إلى أنّ إحراق الخيام خلال الوقفة جاء "كتعبير رمزي عن الغضب".

من الحدث اليوم في مخيّم "دار السلام"

وأوضحت أنّ "هذه الخيام لم تعد توفّر لنا الأمان، ولا تمثّل حياة كريمة".

ويعيش في مخيّم "دار السلام" مئات النازحين الذين فرّوا من مناطق مختلفة في حيّ الزيتون، ويعانون أوضاعًا إنسانية صعبة.

ويقع المخيّم قُرب ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" جنوب شرقي المدينة، وهو خطّ انسحب إليه الجيش الإسرائيلي ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

ويتعرّض المخيّم لإطلاق نار متكرّر منذ انسحاب القوات الإسرائيلية إلى هذا الخطّ في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، ما يشكّل خطرًا دائمًا على حياة النازحين.

النازحون يتعرّضون لتهميش كامل

وقال النازح وسام عبد الله، إنّ "سكّان المخيّم يتعرّضون بشكل شبه يومي لإطلاق نار من المناطق الحدودية القريبة".

وأوضح أنّ "أيّ شخص يتحرّك في محيط المخيّم قد يتعرّض للإصابة في أيّ لحظة".

وأضاف "نُطالب المؤسّسات الدولية والجمعيات الإنسانية بأن تنظر إلينا كبشر يستحقّون الحياة، نحن هنا نعيش حالة من التهميش الكامل".

وأشار عبد الله إلى أنّه أصيب مرّتين برصاص أُطلق باتجاه المخيّم، قائلًا إنّ آخر رصاصة أُزيلت من جسمه قبل يوم واحد فقط، بعد معاناة استمرّت شهرين.

وأردف قائلًا "رغم الحديث عن وقف إطلاق النار، إلا أنّ الواقع مختلف تمامًا؛ الخطر لا يزال قائمًا، والرصاص يصل إلينا بشكل مفاجئ".

وتابع يقول "خلال الحرب كنّا نعرف متى يبدأ القصف فنأخذ حذرنا، أمّا الآن فنعيش حالة ترقّب دائمة، وقد تصيبك رصاصة وأنت تسير بشكل طبيعي".

وأكّد عبد الله، أنّ عددًا من سكّان المخيّم استشهدوا أو أصيبوا خلال الأشهر الماضية جرّاء إطلاق النار.

ومع استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المعدّات والموادّ الأساسية والموادّ الإغاثية، تتعمّق الفجوة بين الاحتياجات اليومية للسكّان والكمّيات المتوفّرة، وتتفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، وفق مسؤولين محلّيين.