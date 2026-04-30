قصف ونسف وإطلاق نار متواصل في غزة مع استمرار الخروقات

يتواصل تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ203، حيث شهدت مناطق بحرية وبرية عمليات إطلاق نار وقصف مدفعي وتحليق مكثف للطيران المسير.

شهدت مناطق بحرية وبرية عمليات إطلاق نار وقصف مدفعي وتحليق مكثف للطيران المسير. وأسفرت التطورات الأخيرة عن إصابة صياد فلسطيني، في ظل تصاعد الخسائر البشرية منذ بدء سريان التهدئة.

يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الـ203 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بوساطة عربية وأميركية، وذلك بعد عامين من الحرب على القطاع.

ميدانيا، أفادت مصادر طبية بإصابة صياد فلسطيني برصاص زوارق حربية إسرائيلية في بحر مدينة رفح جنوب القطاع، فيما استمر إطلاق النار في مناطق بحرية أخرى، بينها سواحل خانيونس، إلى جانب قصف مدفعي طال المناطق الشرقية من خانيونس ومدينة غزة ومخيم البريج.

كما شهد القطاع تحليقا مكثفا للطيران المسيّر الإسرائيلي، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية على مناطق متفرقة، ما اعتبر استمرارا للخروقات الميدانية لاتفاق التهدئة.

وفي سياق متصل، وثقت الجهات الصحية الفلسطينية وقوع 9 خروقات إسرائيلية يوم الأربعاء، أسفرت عن استشهاد مسعف وإصابة آخرين، فيما ارتفع عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار إلى 823 شهيدا و2,308 إصابات.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فقد بلغت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 نحو 72,599 شهيدا و172,411 إصابة، في ظل استمرار تداعيات الحرب على القطاع.