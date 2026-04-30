"قرصنة بحرية": اعتداء إسرائيل على أسطول الصمود يثير تنديدا أوروبيا وبن غفير يطالب باعتقال الناشطين

فجّر اعتراض إسرائيل "أسطول الصمود" إدانات أوروبية حادة ومطالبات بمحاسبتها على "القرصنة". وبينما قرر وزير الخارجية ترحيل الناشطين لليونان، هاجم وزير الأمن القومي القرار عادّا إياه ضعفا، فيما حملت منصات إعلامية الاحتلال مسؤولية سلامة مراسليها المختطفين.

نشطاء على متن أحد قوارب أسطول الصمود بعيد احتجازهم

فجّرت عملية اعتراض عسكرية إسرائيلية وُصفت بالقرصنة الدولية، واستهدفت أسطولا دوليا، سعى لكسر الحصار عن قطاع غزة، موجة تنديد دبلوماسية واسعة من عواصم أوروبية طالبت بحماية رعاياها، وكسر العزلة عن القطاع بالإضافة إلى وسائل إعلام حمّلت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية، عن مراسليه الذين اعتُقلوا.

واعترضت البحرية الإسرائيلية "أسطول الصمود" قبالة اليونان محتجزة مئات الناشطين، وسط تنديد أوروبي بالقرصنة، وبينما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي ترحيلهم لليونان، هاجم وزير الأمن القومي المتطرف القرار، مطالبا باعتقالهم، فيما أكدت المنظمات استمرار جهود كسر الحصار رغم الاعتداءات.

وانطلقت في الأسابيع الأخيرة مجموعة من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين الساعين إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة، من مرسيليا في فرنسا، وبرشلونة في إسبانيا، وسيراكوزا في إيطاليا.

وأعلن المنظمون، ليل الأربعاء - الخميس، أن سفنا عسكرية إسرائيلية حاصرت قواربهم، قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية، في خطوة وصفها المنظمون، بأنها عمل من أعمال القرصنة ضد القوارب التي تحمل مساعدات إنسانية إلى القطاع الذي دمرته الحرب الإسرائيلية.

وقالت المنظمة إن "قواربنا اقتربت منها زوارق عسكرية سريعة عرّفت نفسها بأنها إسرائيلية، ووجّهت أشعة ليزر وأسلحة هجومية شبه آلية، وأمرت المشاركين بالتقدّم إلى مقدمة القوارب والركوع"، مضيفة أن "الاتصالات على القوارب تتعرض للتشويش وقد أُطلق نداء استغاثة".

وقال مصدر في خفر السواحل اليوناني، إنه تلقّى إشارة استغاثة من الأسطول، لكن عندما وصلت دوريته إلى الموقع، أُبلغت بأنه لا حاجة إلى المساعدة، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وبحسب نظام التتبّع المباشر عبر موقع المنظمة، فإن القوارب المتبقية في الأسطول لا تزال قرب جزيرة كريت.

اختطاف النشطاء... القوارب كانت مختلَطة من حيث الجنسيات وتضمّ 48 وفدا

واعترضت البحرية الإسرائيلية 211 ناشطا من "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة قبالة اليونان وباتوا في طريقهم إلى إسرائيل، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، ومنظمو الأسطول، الخميس.

وقالت الناطقة باسم منظمة "غلوبال صمود - فرنسا"، هيلين كورون، الخميس، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إن العملية جرت قرب جزيرة كريت بعيدا من السواحل الإسرائيلية. وأضافت أن من بين مَن احتُجزوا، 11 مواطنا فرنسيّا.

وقالت: "ليست لدينا معلومات عن الجنسيات الأخرى، لكن القوارب كانت مختلَطة من حيث الجنسيات، وكان على متنها أفراد من جميع الوفود الـ48".

من جهتها، قالت الناشطة على متن الأسطول، ياسمين سكولا، إن زملاءها "اختطفوا" على يد إسرائيل.

إسرائيل تقول إن ناشطي الأسطول سيُرحّلون إلى اليونان

وقال زير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر في بيان، مساء اليوم، إن "إسرائيل نجحت حتى الآن، عبر جيشها، في إيقاف محاولات كسر الحصار البحري المفروض على غزة، ومنع وصول سفن أسطول (الصمود)، بما في ذلك ليلة أمس".

وذكر أن "جميع المشاركين في الأسطول، الذين تم إنزالهم من السفن، تم إنزالهم سالمين"، مضيفا أنه "بالتنسيق مع الحكومة اليونانية، سيتم إنزال المواطنين الذين تم نقلهم من سفن الأسطول إلى السفينة الإسرائيلية على الساحل اليوناني، خلال الساعات المقبلة"، وشاكرا "الحكومة اليونانية على استعدادها لاستقبال المشاركين في الأسطول".

وشدّد على أن إسرائيل "لن تسمح بكسر الحصار البحري... المفروض على غزة".

نتنياهو: أُعيدوا أدراجهم

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو: "لقد أصدرتُ لقواتنا البحرية، التعليمات بمنع أسطول داعمي حماس من الوصول إلى شواطئ غزة، وقد نُفّذت المهمة بنجاح تام"، على حدّ وصفه.

وذكر أنه "لم تصل أي سفينة أو داعم لحماس إلى أراضينا، ولا حتى مياهنا الإقليمية. لقد أُعيدوا أدراجهم، وسيعودون إلى بلدانهم الأصلية".

بن غفير يهاجم نتنياهو وكاتس: كان يجب ألّا يُرحَّلوا من دون أن يُعتَقلوا

وسارع وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، إلى مهاجمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه يسرائيل كاتس، عقب الإعلان عن قرار الترحيل.

وذكر في بيان صدر عنه، أن "القرار المؤسف الذي اتخذه رئيس الحكومة ووزير الخارجية، سرّا ومن دون علم أحد، بالإفراج عن معظم المشاركين في أسطول الحرية من دون اعتقال، والسماح بانتهاك سيادة إسرائيل لمجرد تهديدات (الرئيس التركي، رجب طيب) إردوغان، يُعد رسالة ضعف تجاه أعداء إسرائيل، وناشري معاداة السامية في العالم".

وعَدّ أن ذلك "يتنافى مع المناقشات السابقة، وقرارات جميع الهيئات المختصة باعتقال المشاركين في الأسطول".

وشدّد قائلا: "هذا القرار يتعارض مع موقفي، وأطالب بإلغائه".

اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة: قرصنة بحرية منظمة

وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت بشكل غير قانوني ما بين 178 إلى 180 شخصا، وذلك بعد اعتراضها 22 قاربا من أسطول "مهمة ربيع 2026 لكسر الحصار عن غزة".

وأكدت اللجنة أن القوات الإسرائيلية تعمدت التشويش على الاتصالات بين السفن المشاركة، مما أدى إلى قطع التنسيق التام ومنع إرسال نداءات الاستغاثة أثناء عملية الاعتراض.

وأضافت أن الاعتداء الإسرائيلي الذي وقع قبالة المياه الإقليمية اليونانية قرب جزيرة كريت، يمثّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مؤكدة أنه يرقى إلى عمل من أعمال القرصنة البحرية المنظمة.

كما حمّلت اللجنة الحكومة اليونانية مسؤولية خاصة نظرا لوقوع الاعتداء ضمن نطاقها البحري، ودعتها إلى التحرك الفوري لضمان سلامة السفن والمشاركين ومنع أي اعتداء إضافي عليها.

ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوضع حد لأعمال القرصنة الإسرائيلية المتكررة، والعمل الجاد على حماية المدنيين والمتضامنين الدوليين المنخرطين في هذه المهام الإنسانية.

واختتمت اللجنة بالتأكيد على أن جهود كسر الحصار عن غزة ستستمر رغم الجرائم الإسرائيلية، مشددة على أن هذه الاعتداءات لن تزيد المتضامنين إلا إصرارا على مواصلة التحرك، دعما لحقوق الشعب الفلسطيني.

إيطاليا تندد بالاعتراض غير القانوني

وقال مكتب رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، إن روما تندد بمصادرة إسرائيل لسفن مساعدات متجهة إلى غزة، وتطالب بالإفراج الفوري عن جميع الإيطاليين الذين جرى "احتجازهم بشكل غير قانوني".

وحثّت روما إسرائيل على احترام القانون الدولي، وضمان سلامة من كانوا على متن السفن. ولم تذكر عدد الإيطاليين الذين جرى احتجازهم.

وقالت في بيان: "تؤكد الحكومة التزامها بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة في إطار تعاوننا ووفقا للقانون الدولي".

وكانت حكومة ميلوني اليمينية واحدة من أقرب حلفاء إسرائيل في أوروبا، لكنها انتقدت في الأسابيع القليلة الماضية الهجمات على لبنان التي أسفرت عن استشهاد المئات وإصابة الآلاف.

وعلّقت الحكومة الإيطالية في وقت سابق من الشهر الجاري، اتفاقية تعاون أمنيّ مع إسرائيل.

ألمانيا وإيطاليا تدعوان إسرائيل لاحترام القانون الدولي

ودعت إيطاليا وألمانيا، الخميس، إسرائيل إلى الالتزام الكامل بالقانون الدولي وتجنب أي أعمال غير مسؤولة، عقب احتجازها قوارب تابعة لـ"أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية قبالة سواحل اليونان.

الاحتلال يعترض سفن في "أسطول الصمود" لكسر حصار غزة قبالة كريت



اعترضت قوات البحرية الإسرائيلية، سفن في أسطول "الصمود" المتجه لكسر الحصار عن قطاع غزة، وذلك على بُعد مئات الكيلومترات من سواحل البلاد، في منطقة قريبة من جزيرة كريت.



وتُعد هذه العملية العدوانية الثالثة التي تنفذها…



جاء ذلك في بيان مشترك لوزارة الخارجية الإيطالية والألمانية.

وقال البيان، إن البلدان يتابعان "بقلق بالغ" التطورات المتعلقة بقيام إسرائيل باحتجاز قوارب أسطول الصمود بعد أن هاجمتها الليلة الماضية في المياه الدولية قبالة السواحل اليونانية.

ودعا إلى "الاحترام الكامل للقانون الدولي وتجنب الأعمال غير المسؤولة".

وأكد البيان على أهمية ضمان سلامة المواطنين الإيطاليين والألمان على متن الأسطول.

وأضاف: "أولويتنا المشتركة هي ضمان سلامة مواطنينا وفقا للقانون الدولي الإنساني، ونجدد التزامنا المشترك وجهودنا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وفقا للقانون الدولي والمعايير الدولية للمجتمع الدولي".

إسبانيا تدين بشدّة اعتراض الأسطول

ودانت مدريد "بشدّة"، اعتراض الجيش الإسرائيلي لـ"أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة قبالة اليونان، منتقدة العملية التي أسفرت عن توقيف ناشطين مؤيدين للفلسطينيين، بينهم إسبان.

وقالت الخارجية الإسبانية في بيان، إنها استدعت القائمة بالأعمال الإسرائيلية، لنقل احتجاجها على احتجاز سفن الأسطول.

وذكر البيان أن الدبلوماسيين الإسبان في إسرائيل على اتصال بمنظمي الأسطول، وأن وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، تحدث مع نظرائه الذين لديهم أيضا مواطنون على متن السفن.

وتدهورت العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا بشكل حاد منذ بدء حرب غزة إثر هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مع تنديد رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، المستمر بالقصف الإسرائيلي على القطاع.

كما يعارض سانشيز الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ما لقي انتقادا حادا من تل أبيب.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، منع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مدريد من المشاركة في مركز تنسيق تقوده الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب، متهما إياها بشن حملة دبلوماسية ضد بلاده.

وتبادلت الدولتان سحب السفراء.

" Fokus+" تحمّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سلامة مراسليها

من جانبها، دانت منصة – "فوكس بلس" Fokus+ الرقمية الناطقة باللغة التركية، اختطاف مراسليها، إلى جانب عدد من النشطاء، على متن "أسطول الصمود العالمي"، الذي اعترضته البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية، بالمخالفة للقانون الدولي.

وذكرت المنصة التي تعرّف نفسها بأنها منصة إعلامية تُعنى بالشؤون السياسية والعلاقات الدولية والقضايا الإقليمية التي تربط تركيا بجوارها الجغرافي في بيان، أن "السفينة ’صفصاف’، وهي السفينة الرئيسية المسؤولة عن تنسيق حركة الأسطول، وعلى متنها مراسلا ’Fokus+’مصطفى أنس طوبال ومحمد أوزدمير، قد تعرّضت لاعتراض من قبل البحرية الإسرائيلية، قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية".

وأضافت أنه "عقب هذا التدخل، انقطعت جميع وسائل الاتصال مع المراسلين والنشطاء، وظهر الزميل محمد أوزدمير في مقطع دعائي وزعته السلطات العسكرية الإسرائيلية على وسائل الإعلام، على متن بارجة حربية متوجهة على السواحل الإسرائيلية، وحتى الساعة 22:00 من مساء 29 أبريل 2026، لا تتوفر معلومات دقيقة حول مصير زملائنا ومن كانوا على متن أسطول الصمود".

وذكرت أنه "في هذا السياق، ندَّد أحمد يوسف، رئيس تحرير Fokus+ بالإجراءات الإسرائيلية، وقال ’ندين بشدة هذا التدخل الذي يشكّل انتهاكًا صريحًا لحرية الصحافة والقانون الدولي، ونحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية السلامة الشخصية لمراسلينا، كما ندعو المؤسسات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لضمان الإفراج الآمن عن زملائنا وجميع النشطاء المسالمين’".

وأكد يوسف أن مراسلي " Fokus+"، "كانوا يؤدون عملهم انطلاقًا من التزامهم بحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، وسعيهم لتوثيق الأوضاع الإنسانية في الميدان. كما شدَّد على أن اعتراض أسطول الصمود العالمي واحتجاز الصحفيين ومنعهم من أداء مهامهم يمثل انتهاكًا خطيرًا لحرية الإعلام وحق الوصول إلى المعلومات، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين والنشطاء المحتجزين".

وفي صيف وخريف 2025، حظيت رحلة أولى لأسطول "الصمود العالمي" عبر البحر المتوسط، باتجاه غزة، باهتمام عالمي واسع.

واعترضت إسرائيل قوارب ذلك الأسطول قبالة سواحل مصر وقطاع غزة في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر.

وأثارت العملية الإسرائيلية، التي وصفها المنظّمون ومنظمة العفو الدولية بأنها غير قانونية، إدانات دولية.