الصحة العالمية تدعو لدخول الأدوية والمستلزمات إلى غزة لبناء خدمات صحية

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، لإدخال المستلزمات الطبية لغزة دون تأخير وإزالة العوائق، وشدد على ضرورة إعادة بناء الخدمات الصحية وتسهيل الوصول للأهالي، في ظل استمرار الحصار والقيود الإسرائيلية رغم اتفاق وقف النار.

دعت منظمة الصحة العالمية إلى السماح بدخول الأدوية والمستلزمات الأساسية إلى قطاع غزة المحاصر والمنكوب من دون تأخير، لبدء إعادة بناء الخدمات الصحية على نطاق واسع.

جاء ذلك بتدوينة لمدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر منصة "إكس"، مساء الخميس، تعليقا على الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة.

وذكر غيبريسوس أن المنظمة دعمت إنشاء مركز صحي عائلي جديد في شمالي قطاع غزة، حيث الخدمات الصحية محدودة للغاية، ولا يتمكن جزء كبير من الأهالي من الوصول إليها.

وذكر أن المركز يساهم في إيصال الخدمات الصحية مباشرة إلى الأهالي، مؤكدًا أن "الاحتياجات الصحية في عموم غزة كبيرة جدًا".

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة إزالة العوائق البيروقراطية المفروضة على الأدوية الأساسية، ورفع القيود المفروضة على الوصول إلى غزة.

وجرى التوصل لاتفاق وقف النار عقب عامين من الحرب التي بدأتها إسرائيل في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدعم أميركي، وخلفت ما يزيد على 72 ألف شهيد، وأكثر من 172 ألف جريح.

لكن إسرائيل تواصل الحرب بحصار وقصف يومي يُسفر عن شهداء وجرحى، كما تمنع إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء إلى غزة.