غزة: 262 شهيدًا و420 مصابًا و50 معتقلًا و3 مفقودين من الصحافيين

طالب المكتب الإعلامي الحكومي المؤسّسات الدولية بالتدخّل لحماية الصحافيّين الفلسطينيّين، الذين يتعرّضون لاستهداف مكثف ومستمر منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في محاولة إسرائيلية لإسكات الصوت الفلسطيني.

كشف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، أنّ إسرائيل قتلت منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 نحو 262 صحافيًّا، وأصابت 420 آخرين، واعتقلت 50، فيما فُقد أثر 3 آخرين وسط مخاوف على مصيرهم.

وجاءت هذه الأنباء في بيان للمكتب الإعلامي بغزة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق 3 أيار/ مايو من كل عام.

وأضاف البيان، أنّ صحافيّي غزة يعيشون واقعًا "كارثيًّا وغير مسبوق، في ظلّ استمرار حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال، والتي حوّلت العمل الصحفي إلى مهمّة محفوفة بالموت والاستهداف المباشر".

وتابع البيان "لقد ارتقى 262 شهيدًا من الصحفيين والإعلاميين منذ بدء العدوان، في واحدة من أعلى المحصّلات المسجّلة عالميًّا في استهداف الصحفيين خلال النزاعات، وهو ما يشكّل دليلاً دامغاً على وجود سياسة ممنهجة تستهدف إسكات الصوت الفلسطيني، ومنع نقل الحقيقة إلى العالم".

وذكر البيان، أنّ أكثر من 420 صحافيًّا أُصيبوا بجراح متفاوتة، بعضها خطير أدّى إلى بتر أطراف وإعاقات دائمة، في استهداف مباشر وواضح لطواقم العمل الإعلامي.

كما أوضح أنّ نحو "50 صحفيًّا تعرّضوا للاعتقال في ظروف قاسية" منذ ذلك التاريخ.

وأكّد البيان، أنّ 3 صحافيّين ما زالوا في عداد المفقودين، بفعل ممارسات الاحتلال، الأمر الذي يثير مخاوف جدّية على مصيرهم، وفقًا للبيان.

وشدّد المكتب الحكومي على، أنّ هذه الجرائم "تشكّل انتهاكاً فاضحاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، كما ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية".

ودعا المجتمعَ الدولي والمؤسّسات الإعلامية والحقوقية إلى "اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف جرائم استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لهم، والعمل على ملاحقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم أمام المحاكم الدولية المختصة".

وجدّد المكتب الحكومي تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استهداف وقتل واعتقال الصحافيّين، معتبرًا "الصمت الدولي" تجاه هذه الجرائم تقويضًا خطيرًا لمنظومة العدالة الدولية.

ولأكثر من مرة، طالبت مؤسّسات فلسطينية رسمية وحقوقية بتوفير الحماية للصحافيّين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، لكن دون استجابة.