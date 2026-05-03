الصحة في غزة: 72,610 شهداء و172,448 إصابة منذ بدء العدوان

تشهد محاور عدة في غزة ورفح وخانيونس ودير البلح استهدافات متكررة، وسط تدمير للبنية المدنية وتزايد المخاطر التي تهدد حياة النازحين والسكان.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، وصول شهيدين وثلاث إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، في وقت لا يزال فيه عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط صعوبات تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إليهم.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ارتفع إلى 830 شهيدا، مقابل 2345 إصابة، إضافة إلى 767 حالة انتشال. كما أشارت إلى أن الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغت 72,610 شهداء و172,448 إصابة.

يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الـ206 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي وقع في مدينة شرم الشيخ بوساطة عربية وأميركية ودخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وذلك عبر عمليات قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار مكثف، إضافة إلى نسف منازل ومنشآت مدنية واستهداف مراكز إيواء النازحين، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

وفي أحدث التطورات، استشهد طفل، صباح الأحد، جنوبي مدينة خانيونس متأثرا بإصابته بشظايا قنبلة إسرائيلية، في ظل استمرار العمليات العسكرية في مناطق متفرقة من القطاع.

كما تواصلت الاعتداءات على طول ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، مع تكثيف القصف وإطلاق النار في عدة محاور.

وأفاد نازحون بأن قصفا مدفعيا استهدف حي التفاح شرقي مدينة غزة، تزامنا مع تجدد الاستهداف المدفعي لمناطق أخرى في المدينة، فيما أطلقت الآليات العسكرية النار بكثافة في المناطق الشرقية.

كما طالت عمليات القصف بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إضافة إلى استمرار إطلاق النار شرق خانيونس، وامتداد القصف إلى المنطقة الواقعة بين خانيونس ورفح.

وفي وسط القطاع، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية محيط أبراج القسطل شرقي دير البلح، بينما كثفت القوات الإسرائيلية إطلاق النار في منطقة السطر الشرقي شمال خانيونس، في إطار تصعيد عسكري متواصل يشمل عدة محاور.

وفي سياق متصل، كان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد وثق 377 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، أسفرت عن سقوط 111 شهيدا و376 إصابة.