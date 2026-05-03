مفوّض أمميّ: غزة "فخ موت" للإعلام ولبنان الأخطر على الصحافيين في 2026

حذّر المفوّض الأمميّ من تدهور خطير يطال عمل الصحافة في مناطق النزاع، مشيرًا إلى استشهاد نحو 300 صحافي منذ أكتوبر 2023 في غزّة، ولفت إلى أنّ الوضع في لبنان بات بالغ الخطورة للإعلاميين بسبب الاستهدافات الإسرائيلية.

وقفة احتجاجية في غزة تطالب بوقف استهادف الصحافيين من قبل إسرائيل، 3 أيار/ مايو (Getty Images)

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأحد، إنّ غزة باتت "فخ موت" للإعلام، وأنّ نحو 300 صحافي قُتلوا في القطاع منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الموافق للثالث من أيار/ مايو من كل عام، أشار تورك إلى أنّ الصحافة الحرّة هي "أكسجين المجتمعات الحرة والمنفتحة".

ولفت إلى أنّ مهنة الصحافة قد تكون خطيرة في بعض الأحيان، حين يتعرّض العاملون في الإعلام للاستهداف.

وأضاف أنّ الصحافيين المحليّين غالبًا ما يكونون "الأكثر قدرة" على نقل حقيقة ما يجري في مناطق الحرب.

ودعا تورك الدول إلى التحقيق في الانتهاكات ضد الصحافيين، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكّد أنّ مكتب الأمم المتحدة سيواصل مراقبة هذه الانتهاكات، والدفاع عن سلامة الصحافيين.

وتطرق للأوضاع في غزة بقوله، إنّ "(غزة) باتت فخًّا للموت بالنسبة للإعلام. مكتبي أكّد مقتل نحو 300 صحافي منذ أكتوبر 2023، وإصابة عدد أكبر بكثير".

وبالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أسفرت الخروقات الإسرائيلية منذ سريانه عن استشهاد 830 فلسطينيًّا وإصابة 2345 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة، الأحد.

أما عن وضع الصحافة في لبنان، فقال تورك إنّ "لبنان أصبح في عام 2026 الدولة الأكثر خطورة على العاملين في الإعلام".

هذا وتستمرّ إسرائيل في خرق الهدنة، التي بدأت في 17 نيسان/ أبريل، يوميًّا عبر قصف يُخلف شهداء وجرحى، فضلًا عن تفجير واسع لمنازل في عشرات القرى جنوبي لبنان.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان حتى الآن عن استشهاد 2.679 شخصًا، وجرح 8 آلاف و229 آخرين، إضافة إلى أكثر من 1.6 مليون نازح، ما يعادل نحو خُمس السكان، وفقًا لأحدث معطيات لبنانية رسمية.