غارات تستهدف مخيمات النزوح بغزة وتوقع شهداء وجرحى

يتواصل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة مع استمرار خرق وقف إطلاق النار، وسط غارات وقصف مدفعي طال مناطق سكنية وخيام نازحين، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ208 على التوالي، وسط تصعيد عسكري متواصل في قطاع غزة، يشمل غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف خيام النازحين ومراكز الإيواء، إضافة إلى عمليات نسف وتفجير لمنازل ومنشآت سكنية، ما أسفر عن سقوط شهداء وإصابات في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد الدفاع المدني في غزة بارتقاء شهيد متأثرا بجراحه، وإصابة آخر بجروح خطيرة، جراء قصف إسرائيلي استهدف صباح الثلاثاء محيط تقاطع شارعي الجلاء والعيون في مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، أعلنت طواقم الهلال الأحمر تسجيل إصابتين بحالة حرجة إثر غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية في المنطقة ذاتها، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مدينة رفح جنوب القطاع.

من جانبها، أوضحت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بلغت 832 شهيدا و2354 إصابة، إضافة إلى انتشال 767 جثمانا من تحت الأنقاض.

وأضافت الوزارة أن إجمالي حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 72612 شهيدا و172457 إصابة، في حين وثق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة 377 خرقا للهدنة خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، أسفرت عن سقوط 111 شهيدا و376 جريحا من النازحين.