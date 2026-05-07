الصحة بغزة: 9 شهداء بينهم عزام خليل الحية و39 إصابة

أسفرت الخروقات الإسرائيلية المتكررة خلال الأيام الأخيرة عن سقوط شهداء وجرحى، في ظل استمرار توثيق أعداد مرتفعة من الضحايا منذ بدء الهدنة، وسط تصاعد التحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني بالقطاع.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، تسجيل 9 شهداء و39 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 3 شهداء توفوا متأثرين بجراح سابقة، في ظل استمرار تداعيات الحرب والاعتداءات الإسرائيلية على القطاع.

وأوضحت الوزارة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، بسبب تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم نتيجة الأوضاع الميدانية الصعبة.

وبحسب المعطيات الرسمية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى 846 شهيدا، إضافة إلى 2418 إصابة، فيما تم انتشال 769 جثماناً خلال الفترة ذاتها.

أما الحصيلة الإجمالية منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، فقد بلغت 72,628 شهيدا و172,520 إصابة، وفق بيانات وزارة الصحة.

وفي السياق، أعلن مستشفى الشفاء في قطاع غزة، صباح الخميس، استشهاد عزام خليل الحية، متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أُصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف القطاع يوم أمس الأربعاء.

فيما يواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ210 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على قطاع غزة، والتي بدأت منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتتهم جهات فلسطينية إسرائيل بارتكاب انتهاكات متكررة للهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة عربية وأميركية، ودخلت حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025.

وفي السياق الميداني، تعرضت المناطق الشرقية من مدينة غزة، صباح الخميس، لقصف مدفعي إسرائيلي، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية باتجاه المناطق ذاتها.

كما استهدف قصف مدفعي، فجر الخميس، شمال مدينة بيت لاهيا في شمال القطاع، فيما أطلقت الآليات الإسرائيلية النار شرقي مدينة خانيونس جنوبا.

وشهدت مناطق شمالي قطاع غزة، ولا سيما شرقي جباليا، استمرارا لإطلاق النار من قبل الآليات العسكرية منذ ساعات الفجر، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في الأجواء شرقي مدينة غزة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة قد وثق في وقت سابق ارتكاب الجيش الإسرائيلي 377 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، ما أسفر عن استشهاد 111 نازحا وإصابة 376 آخرين.