غزة: مصابون مع تواصل الغارات والخروقات الإسرائيلية

تتواصل الخروقات والغارات الإسرائيلية في غزة، إذ وقعت عدة إصابات ليل الجمعة - السبت إحداها لطفل جراء غارة استهدفت منزلا غربي مدينة غزة، بالإضافة إلى قصف وعمليات نسف في عدة مناطق أخرى.

أصيب 9 أشخاص أحدهم طفل ليل الجمعة – السبت، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، مع تواصل خروقات وغارات الاحتلال على القطاع.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت مصادر صحافية وطبية في غزة، بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في محيط شارع حميد بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ما أسفر عن حريق و9 إصابات إحداها لطفل.

وأفاد الدفاع المدني في القطاع "الساعة 11:10 مساء قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ حربي منزلا مكونا من طابق أرضي يعود لعائلة الأضم في منطقة الشاطئ ’مربع بلوك 9’ غرب مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة نحو 9 مواطنين بإصابات مباشرة".

وقد أدى الاستهداف إلى تدمير المنزل بشكل كامل، إضافة إلى تضرر عشرات المنازل والمباني المجاورة، واندلاع حرائق في عدد منها، الأمر الذي يهدد بحرمان عشرات العائلات من البقاء في منازلها نتيجة حجم الأضرار والخطر القائم؛ بحسب الدفاع المدني.

وطالب الدفاع المدني في غزة، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والوسطاء، بضرورة التدخل العاجل لحماية المدنيين في قطاع غزة، والعمل على وقف استهداف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية.

وتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي شرق مدينة خانيونس ودير البلح ومخيم المغازي جنوبي ووسط القطاع، بالإضافة إلى عمليات نسف لمنازل ومباني في عدة مناطق.

ووفق آخر حصيلة أوردتها وزارة الصحة في غزة الخميس، فإن عدد ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بلغ 846 شهيدا و2418 مصابا بالإضافة إلى انتشال جثامين 769 شهيدا.

فيما بلغت حصيلة الضحايا الإجمالية لحرب الإبادة الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، 72,628 شهيدا و172,520 إصابة.

ويعلن الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي عن غارات وخروقات في غزة تستهدف فلسطينيين بادعاء عبورهم "الخط الأصفر" والاقتراب من قواته، فيما يدعي أن هجماته تستهدف "مسلحين" وعناصر ومواقع لحماس.