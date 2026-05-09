للمرة الأولى منذ الهدنة.. أوامر بإخلاء منازل بغزة تمهيدًا لقصفها

للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء منازل في قطاع غزة تمهيدًا لقصفها، ليل الجمعة – السبت، قبل أن تستهدف طائرات حربية منزلاً في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص أحدهم طفل.

مصادر ميدانية أفادت بأن المنزل المستهدف يعود لعائلة الأضم، مشيرةً إلى أن جيش الاحتلال أصدر أوامر بإخلاء المنزل والمربع السكني بالكامل.متسببًا بحالة من الذعر بين الأهالي في المنطقة.

وبحسب مصادر، أطلقت الطائرات الحربية 3 صواريخ تجاه المنزل، انفجر اثنان منها فيما لم ينفجر الثالث، ما أدى إلى تدمير المنزل بشكل كامل، إضافةً إلى تضرر عدد من المنازل المجاورة واندلاع حرائق في بعضها.

وقال شهود عيان إن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت في البداية صاروخًا تجاه المنزل، إلا أنه لم ينفجر، لكن مقاتلة عادت لاحقًا وقصفت المنزل ما أدى لتدميره واشتعال النيران فيه، وإلحاق أضرار بعدد من المنازل المجاورة.

الدفاع المدني بغزة أوضح أن الإصابات نُقلت إلى مجمع الشفاء الطبي، وأن معظمها نجم عن الشظايا التي انتشرت على نطاق واسع في محيط الاستهداف.

إلى ذلك، أفادت تقارير محلية، فجر اليوم السبت، بتجدد القصف المدفعي للاحتلال، مستهدفًا مناطق جنوبية وشرقية في مدينة غزة شمالي القطاع.

سياسيًا، ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران في 28 شباط/فبراير الماضي، يعيش القطاع على وقع التصعيد الإسرائيلي المرتفع بالتزامن مع حالة من التعثر في مفاوضات وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" بعد جولة شهدتها أخيرًا العاصمة المصرية القاهرة.

وكانت مصادر محلية فصائلية، بحسب تقرير لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، حددت ستة مطالب تتمثل في تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، وهي:

- السماح بإعادة إعمار المستشفيات والمخابز والبنية التحتية الرئيسية.

- إدخال الخيام والبيوت المتنقلة.

- حل المليشيات المسلحة المتعاونة مع الاحتلال.

- رفع القيود على المعابر.

- السماح بخروج آلاف الجرحى والمصابين.

- رفع مستوى دخول المساعدات والبضائع لتصل إلى 600 شاحنة.

ووفق آخر معطيات وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار إلى 846 شهيدًا و2418 إصابة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 نحو 72 ألفًا و628 شهيدًا، إلى جانب 172 ألفًا و520 إصابة.