شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

شهد قطاع غزة سلسلة استهدافات إسرائيلية في مناطق متفرقة، أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى بين النازحين، وسط استمرار العمليات الجوية والمدفعية رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

استشهد عدد من النازحين وأصيب آخرون، الأحد، جراء استهدافات نفذتها طائرات مسيرة إسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد الدفاع المدني بأن قصفا استهدف مركبة مدنية قرب جمعية إعمار غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، فيما استهدف نازحون آخرون في مناطق مختلفة من القطاع.

كما استشهد نازح وأصيب آخرون جراء قصف قرب دوار مكي في مخيم المغازي وسط القطاع، بينما سجلت إصابات إضافية في منطقة الشاكوش شمال رفح، مع استمرار القصف المدفعي والإطلاق الناري في عدة محاور.

وشملت الاعتداءات قصفا مدفعيا وعمليات نسف لمبان سكنية في شرق مدينة غزة وبلدة القرارة ومناطق أخرى، إلى جانب إطلاق نار من الطائرات المسيّرة والزوارق الحربية الإسرائيلية.

وتتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وسط استمرار سقوط الضحايا بصفوف النازحين الفلسطينيين، حيث تشير إحصاءات صحية إلى ارتفاع أعداد الشهداء والإصابات منذ بدء العدوان، إضافة إلى مئات الخروقات الموثقة خلال الأشهر الماضية.

ووفق وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفع عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار إلى نحو 850 شهيدًا، إلى جانب 2,433 إصابة، فضلاً عن 770 حالة انتشال.

كما أوضحت أن الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغت 72,736 شهيدا و172,535 إصابة.

وفي سياق متصل، وثق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تسجيل 377 خرقا للاتفاق خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، أسفرت عن استشهاد 111 شخصا وإصابة 376 آخرين، بينهم نازحون.