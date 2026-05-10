غزة: الأمهات يواجهن ثالوث الجوع والنزوح وفقد الأبناء والأزواج

تعيش النساء في غزة واقعًا شديد القسوة جرّاء حرب الإبادة الإسرائيلية، ومواصلة الاحتلال لخرق اتفاق وقف إطلاق النار.. يسلّط التقرير الضوء على طرف من تلك المعاناة متمثّلة في فقد الأزواج والأبناء، والنزوح، وشحّ الطعام والماء والدواء...

بين الخيام المهترئة ووجوه الأطفال المنهكة، تواجه الأمهات في قطاع غزة واقعًا إنسانيًّا بالغ القسوة، يجمع بين الجوع والنزوح وفقدان الأبناء والأزواج.

هناك حيث تتقاطع خيام النزوح مع ذاكرة البيوت المهدّمة، وتلبس ملامح الطفولة أثواب الجوع والخوف، يتشكّل واقع أكثر قسوة من الاحتمال؛ أمهاتٌ فقدن أبناءهنّ وأزواجهنّ كما تُفقد ملامح البلاد.

وتكافح الكثيرات منهنّ من أجل البقاء، بعد أن فقدن أزواجهنّ وأبناءهنّ ومنازلهنّ، ليجدن أنفسهنّ في ظروف قاسية لا تليق بالكرامة الإنسانية.

وخلال حرب الإبادة، قتلت إسرائيل أكثر من 22 ألف امرأة، إضافة إلى نحو 16 ألف فتاة، وفق تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في نيسان/ أبريل 2026.

كما فقدت أكثر من 22 ألف امرأة أزواجهنّ وأصبحن أرامل، في الأثناء التي تواجه فيها نحو 55 ألف سيدة حامل ومرضعة مخاطر صحية حادة، جراء انهيار المنظومة الصحية وسوء التغذية، وفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، وتقارير صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقد اضطرت حرب الإبادة التي شنّتها إسرائيل على غزة أكثر من 90% من سكان القطاع إلى النزوح، بعضهم مرات عدة، يعيشون في مراكز إيواء مكتظّة أو في العراء، في ظروف انتشار الأمراض ونقص المياه والأدوية، كما أعلنت تقارير عديدة للأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الإغاثية الدولية.

نزوح بلا نهاية

وداخل خيمة صغيرة لا تقي نازليها حرّ الصيف ولا برد الليل، تجلس الأم وداد النجار، النازحة من بلدة خزاعة شرقي محافظة خانيونس، تسترجع رحلة نزوح طويلة بدأت مع الأيام الأولى للحرب، في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وذكرت وداد أن عائلتها اضطرت إلى النزوح أكثر من 6 مرات، متنقلة بين مناطق مختلفة بحثًا عن مكان آمن، دون أن تجد الاستقرار أو الطمأنينة.

وقالت "خسرنا بيوتنا وأقاربنا وكل ما نملك، لم يبق لنا سوى الذكريات".

غير أن أكثر ما يثقل قلب الأم الفلسطينية ليس النزوح، بل الغياب الغامض لابنها الوحيد، الذي جاءها بعد 6 فتيات.

وروت وداد أنها فقدت الاتصال بوحيدها منذ الأشهر الأولى للحرب، ومنذ ذلك الوقت تعيش بين أمل العثور عليه حيًّا وخوف فقدانه إلى الأبد.

قائلة "لا أريد سوى معرفة مصيره، هل استشهد أم هو أسير؟ أريد جوابًا يريح قلبي، فأنا لا أقدر على العيش دونه، هو الهواء الذي أتنفسه، وأنا بلا حياة من دونه، أتمنى أن أفرح به مثل أمهات العالم".

فقد.. وأسر.. وجوع

وفي مخيم آخر للنازحين في مدينة خانيونس، تعيش الأم هدى المدني بين ألم فقد ابنها إبراهيم، وقلقها المستمر على ابنها الآخر أحمد، المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من عامين.

ذكرت هدى أن ابنها إبراهيم استشهد في الإبادة الإسرائيلية تاركًا خلفه 5 أطفال، أما ابنها أحمد فلم يتمكن حتى اليوم من رؤية طفله الصغير الذي ولد بعد اعتقاله، ويبلغ الآن عامين وثمانية أشهر.

وقالت "يسأل الطفل دائمًا عن والده، ويريد أن يراه مثل بقية الأطفال. قلوبنا محطمة وننتظر أي خبر عنه".

ولا تتوقف معاناة الأمهات عند حدود الفقد، بل تمتد إلى مواجهة ظروف معيشية قاسية داخل مراكز الإيواء، في ظل شح الغذاء والمياه وانعدام مصادر الدخل.

فيما تقول أم محمود بركة، وهي أرملة وأم لأربعة أطفال، إنها باتت تتحمل وحدها مسؤولية إعالة أسرتها بعد استشهاد زوجها.

لافتة إلى أنها "أصبحت أمًّا وأبًا في الوقت نفسه".

وتابعت بقولها "نحاول البقاء على قيد الحياة وسط الجوع والخوف وانعدام أبسط مقومات الحياة".

وقالت الأمهات النازحات في ختام حديثهنّ، إن الأم الفلسطينية لم تعد تبحث عن حياة كريمة، بل عن الحد الأدنى من الأمان والغذاء وفرصة لحماية أطفالها من الموت والنزوح المستمر.