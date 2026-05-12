شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية في غزة

يتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة رغم سريان اتفاق التهدئة، مع استمرار عمليات القصف المدفعي والبحري وإطلاق النار في عدة مناطق، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بينهم نازحون.

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي لليوم الـ214 على التوالي خرق اتفاق التهدئة الهش في قطاع غزة، رغم دخوله حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بوساطة عربية وأميركية، بعد حرب الإبادة التي امتدت لأكثر من عامين على القطاع.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وشهدت مناطق متفرقة من غزة، الثلاثاء، عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف، حيث أفاد الدفاع المدني بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت قذائف في عرض بحر مدينة خانيونس جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل.

كما أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية النار شرق مدينة غزة، في حين استهدفت الزوارق الحربية ساحل المدينة بإطلاق نار مباشر، إضافة إلى قصف مدفعي طال شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وأسفرت هذه التطورات عن استشهاد 4 نازحين وإصابة عدد آخر، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف وإطلاق نار استهدف مناطق مدنية في مدينة غزة وشمال ووسط القطاع.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع إجمالي الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، إلى 854 شهيدا و2453 إصابة فيما بلغت الحصيلة الإجمالية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 نحو 72,740 شهيدا و172,555 إصابة.

وفي السياق ذاته، وثق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة 377 خرقا إسرائيليا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، أسفرت عن استشهاد 111 نازحا وإصابة 376 آخرين.