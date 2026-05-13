غزة: أكثر من 15 مصابا بنيران الاحتلال وجراء انفجار من مخلفات حرب الإبادة

يواصل الاحتلال تصعيد خروقاته وانتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، وهي ما أسفرت الأربعاء عن جرحى جراء إطلاق نار وقصف وانفجار جسم من مخلفات حرب الإبادة.

أصيب 16 شخصا، الأربعاء، جراء إطلاق نار وقصف إسرائيلي وانفجار جسم من مخلفات حرب الإبادة شمالي ووسط قطاع غزة، مع استمرار خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وأصيب 5 أشخاص جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعًا لفلسطينيين في محيط أبراج المخابرات شمال غربي مدينة غزة، وفق ما أفادت مصادر طبية.

وفي حادثة أخرى، أصيب 5 فلسطينيين معظمهم أطفال، إثر قصف وإطلاق نار من زوارق إسرائيلية استهدف خيام نازحين في منطقة السلاطين غربي مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضافت الجمعية، أن المصابين نقلوا إلى مستشفى السرايا الميداني وسط مدينة غزة، حيث تتعامل الطواقم الطبية معها رغم الظروف الميدانية الصعبة.

كما أفادت مصادر طبية بإصابة شخصين جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف تجمعًا لفلسطينيين وسط مخيم جباليا شمالي القطاع.

وأضافت المصادر، أن شخصين آخرين أصيبا بجروح متوسطة، أحدهما في اليد والآخر في الظهر، إثر إطلاق نار إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة "بلوك 2" داخل مخيم جباليا، وجرى نقلهم لمشفى الشفاء لتلقي العلاج.

وفي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، أطلقت مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" النار تجاه منازل وخيام نازحين في شارع صلاح الدين الأيوبي، بحسب شهود عيان، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي وسط القطاع، قال مصدر طبي إن إصابتين وصلتا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات، إحداهما بحالة خطرة، جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب غربي المخيم.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار الهش، استشهد نحو 856 شخصا وأصيب 2463 آخرون بنيران الاحتلال؛ بحسب آخر حصيلة أوردتها وزارة الصحة في القطاع.

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين كاملين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إثر هجوم حركة حماس، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد، وما يزيد عن 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية المدنية.