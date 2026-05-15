إسرائيل تعلن محاولة اغتيال عز الدين الحداد: شهداء وجرحى في غارات على مدينة غزة

أغار الطيران الإسرائيلي على شقة سكنية ومركبة وسط مدينة غزة، وأعلنت مصادر صحافية فلسطينية عن وقوع شهداء وجرحى، فيما أعلنت إسرائيل عن محاولة اغتيال قائد كتائب القسام عز الدين الحداد.

استشهد وأصيب عدد من الأشخاص مساء، الجمعة، جراء سلسلة غارات نفذها الطيران الإسرائيلي واستهدفت شقة سكنية وسيارة وسط مدينة غزة؛ فيما أعلنت إسرائيل محاولتها اغتيال القائد العام لكتائب القسام، عز الدين الحداد.

وأكدت مصادر صحافية في القطاع بوقوع شهداء وأكثر من 20 جريحا من جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عمارة المعتز في حي الرمال، ومركبة في شارع الوحدة غربي مدينة غزة، يرجح أنها تحركت من المكان المستهدف.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، أنهما أوعزا للجيش بتنفيذ غارات على مدينة غزة استهدفت قائد الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد. ونقلت تقارير إسرائيلية عن مسؤول أمني، قوله إن "هناك مؤشرات أولية حول نجاح عملية الاغتيال".

