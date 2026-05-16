حماس تدعو الوسطاء لإلزام إسرائيل بالاتفاق بعد اغتيال الحداد... وجولة انتخابية ثانية لاختيار رئيس لها

دعت حماس الدول الوسيطة والمجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، وقالت إن اغتيال الحداد يضعها أمام مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية، فيما أعلنت عن جولة انتخابية ثانية لاختيار رئيس لها بعدما لم تحسم ذلك بالجولة الأولى.

من المكان الذي اغتيل فيه الحداد في حي الرمال بمدينة غزة (Gettyimages)

طالبت حركة حماس، السبت، الوسطاء والمجتمع الدولي بإلزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، غداة اغتيالها القائد العام لكتائب القسام الذراع العسكري للحركة، عز الدين الحداد.

جاء ذلك في بيان نعت فيه الحركة الحداد، الذي اغتالته إسرائيل مع زوجته وابنته، إثر غارات استهدفته في مدينة غزة الجمعة، في تصعيد لخروقاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وقالت حماس، إن "جريمة" اغتيال الحداد "تضع الدول الوسيطة والضامنة للاتفاق أمام مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية، للتحرك من أجل إلزام حكومة الاحتلال بالتقيد الكامل ببنود الاتفاق ووقف جرائمها بحق المدنيين".

وأضافت أن الحداد "مثّل نموذجا للقائد"، وكان "أحد أعمدة مشروع المقاومة في قطاع غزة".

وأشارت إلى أنه فقد خلال حرب الإبادة الإسرائيلية نجليه صهيب ومؤمن، وصهره محمود أبو حصيرة.

واعتبرت الحركة أن اغتيال الحداد، وما تواصل إسرائيل ارتكابه من هجمات في غزة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، "يعكس محاولات فرض وقائع سياسية وميدانية عجزت عن تحقيقها بالقوة، عبر سياسة القتل والضغط على قيادة المقاومة والتأثير على مواقفها السياسية".

وقالت، إن "استمرار الصمت الدولي، وعدم ممارسة ضغط حقيقي" على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين "نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، شجعا الاحتلال على التمادي في نهجه الدموي وعدوانه المتواصل على شعبنا".

وأضافت حماس، أن "دماء سائر الشهداء لن تذهب هدرا، بل ستبقى وقودا لمعركة التحرير، ونورا يضيء طريق المقاومة نحو القدس والأقصى". ودعت الحركة الفلسطينيين إلى "مزيد من التلاحم والوحدة والصمود".

والحداد هو القائد العام لكتائب عز الدين القسام، خلفا لمحمد السنوار، شقيق رئيس حركة حماس يحيى السنوار، الذي اغتالته إسرائيل في 13 أيار/ مايو 2025 بغارات جوية شمال شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ولذلك، اعتبر المطلوب الأول لأجهزة المخابرات الإسرائيلية، إذ تتهمه إسرائيل بإدارة عمليات إعادة ترميم القدرات العسكرية لكتائب القسام بعد اغتيال محمد السنوار.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من 7 شهور، قتل الجيش الإسرائيلي، ضمن خروقاته عبر القصف وإطلاق النار على غزة، نحو 870 فلسطينيا وأصاب 2543 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة بالقطاع.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بدعم أميركي، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح، إضافة إلى دمار هائل طال 90% من البنى التحتية المدنية.

حماس تعلن إجراء جولة انتخابية لاختيار رئيس لها دون حسم النتيجة

إلى ذلك، أعلنت حماس، مساء السبت، إجراء جولة انتخابية لاختيار رئيس للحركة، دون حسم النتيجة من الجولة الأولى.

وقالت الحركة في بيان "أجرينا جولةً انتخابيةً لاختيار رئيس الحركة، ولم تُحسم النتيجة من الجولة الأولى، وبناءً عليه ستُجرى جولة ثانية في وقت لاحق، وفق لوائح الحركة وأنظمتها".