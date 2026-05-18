الصحة في غزة: 6 شهداء و40 إصابة خلال 24 ساعة

تسجيل عمليات قصف وإطلاق نار ونسف لمبان سكنية في مناطق متعددة من القطاع، خاصة في الشرق والجنوب. وتشهد الأحياء الحدودية تصعيداً ميدانيا متكررا، تزامنا مع استهدافات طالت مناطق مدنية ومحيط مراكز للنازحين.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الإثنين، أن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 6 شهداء و40 مصابا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق متفرقة من القطاع.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوضحت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب استمرار القصف.

وأضافت أن حصيلة الضحايا منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بلغت 877 شهيداً و2602 إصابة، إلى جانب انتشال 776 جثمانا من تحت الركام.

وبحسب الوزارة، ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 72,769 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 172,704 في مختلف مناطق القطاع.

وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي لليوم الـ221 على التوالي ارتكاب خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، الموقّع بوساطة عربية وأميركية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ.

وأفادت مصادر ميدانية بأن فجر الإثنين شهد 6 خروقات جديدة، شملت إطلاق نار وقصفا مدفعيا ونسف منازل ومنشآت مدنية، إضافة إلى استهداف مراكز لإيواء النازحين في عدة مناطق من القطاع.

وشهدت المناطق الشرقية من قطاع غزة إطلاق نار مكثف من آليات الجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع قصف مدفعي طال شرق وجنوب مدينة خانيونس، إضافة إلى إطلاق نار من الزوارق الحربية باتجاه ساحل رفح وغزة، مع استمرار تحليق الطائرات المسيّرة في أجواء الجنوب.

كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف لمبانٍ سكنية في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، وسط استمرار إطلاق النار الكثيف باتجاه الأحياء الشرقية من خان يونس.

وفي السياق ذاته، أُشير إلى أن 8 نازحين استشهدوا وأصيب آخرون يوم الأحد، جراء 17 خرقا سابقا للهدنة في مناطق متفرقة من القطاع، تخللتها عمليات قصف واستهداف مباشر للمدنيين.