صحة غزة: 3 شهداء و3 إصابات خلال 24 ساعة

استهدفت غارات وأعمال قصف محيط خيام النازحين ومناطق في مواصي القرارة وشارع الطينة، إلى جانب غارة جوية وعمليات نسف في خانيونس وجباليا، ما أسفر عن إصابات في صفوف النازحين..

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن وصول 3 شهداء، بينهم شهيد متأثر بجراحه، إضافة إلى 3 إصابات إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بلغ إجمالي الشهداء 880 شهيداً، إلى جانب 2,605 إصابات و776 حالة انتشال.

وأضافت أن إجمالي حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 72,772 شهيدا و172,707 إصابات، مشيرة إلى استمرار وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، مع تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى الآن.

يواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ222 منذ تشرين الأول/أكتوبر 2025، ارتكاب خروقات وانتهاكات جسيمة لاتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت به مصادر فلسطينية محلية.

وتشمل هذه الانتهاكات إطلاق نار وقصفا وعمليات نسف تستهدف منشآت مدنية ومنازل، إلى جانب استهداف النازحين ومراكز الإيواء، ما أسفر عن سقوط شهداء وإصابات في صفوف النازحين.

وفي أحدث التطورات، أُصيب صيادان من عائلة النجار، الثلاثاء، جراء إطلاق نار من الزوارق الحربية الإسرائيلية في عرض بحر مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، أثناء ممارستهما عملهما. ووفقاً للمصادر، أطلقت الزوارق نيرانها بشكل مباشر في البحر، ما أدى إلى إصابتهما.

وفي سياق متصل، شنت قوات الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية وعمليات نسف متزامنة في عدة مناطق من قطاع غزة، ما أسفر عن تصعيد ميداني في خانيونس وجباليا.