شهداء وجرحى في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة

تصعيد ميداني شمل قصفا مدفعيا وعمليات إطلاق نار من الزوارق الحربية واستهداف مناطق سكنية ونازحين في شمال وجنوب القطاع. وأسفر ذلك عن سقوط شهداء وجرحى في هجمات متفرقة، بينها استهداف منازل وصيادين على ساحل غزة.

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ223 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة الموقّع في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة عربية وأميركية، وفق ما أفادت به مصادر ميدانية وتقارير محلية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وشهد قطاع غزة سلسلة من الاستهدافات، حيث تعرضت مناطق شرقي بيت لاهيا شمالا لقصف مدفعي، بالتزامن مع قصف مماثل طال المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار في عرض البحر جنوب القطاع، في ظل استمرار استهداف النازحين ومراكز الإيواء وعمليات نسف للمنازل، خصوصاً في المناطق القريبة مما يُعرف بـ”الخط الأصفر”.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية باستشهاد نازح وإصابة آخرين جراء إطلاق نار وقصف استهدف منازل في مدينتي غزة وخان يونس، ضمن ما وُصف بأنه خروقات جديدة للاتفاق.

كما أعلن مصدر طبي في مستشفى الشفاء استشهاد صياد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص أُطلق من زوارق حربية إسرائيلية قبالة ساحل مدينة غزة، وهو ما أكدته مصادر محلية مشيرة إلى أن الشهيد هو الصياد محمد شملخ.

من جهته، أوضح الدفاع المدني أن عددا من المصابين نقلوا إلى المستشفيات إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا لعائلة رزق في حي النصر غرب مدينة غزة، إضافة إلى تسجيل إصابات أخرى في محيط شارع 5 بمنطقة مواصي خانيونس جنوبي القطاع.

وفي سياق متصل، أظهرت معطيات وزارة الصحة الفلسطينية أن 880 شخصا استشهدوا وأصيب 2605 آخرون منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، فيما ارتفع إجمالي عدد الضحايا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 72772 شهيدا و172707 مصابين.