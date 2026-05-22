الحرب على غزة: هجمات وعمليات نسف متواصلة في رفح وخانيونس

الاحتلال يواصل القصف وعمليات النسف في قطاع غزة، خصوصًا شرق خانيونس، بالتزامن مع طرح نيكولاي ملادينوف "خريطة طريق" جديدة تتضمن إعادة الإعمار مقابل نزع سلاح الفصائل وانسحاب إسرائيلي تدريجي.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر قصف مدفعي وإطلاق نار وعمليات نسف استهدفت مناطق في القطاع، خصوصًا شرقي مدينة خانيونس وشمالي رفح، وسط تصعيد متواصل على المناطق الشرقية والجنوبية من المدينة.

وشهدت الساعات الماضية قصفًا مدفعيًا مكثفًا طال المناطق الشمالية والشرقية من خانيونس، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شرقي وجنوبي المدينة، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليتي نسف شمال شرقي خان يونس خلال ساعات الليل.

وفي موازاة التصعيد الميداني، طرح الممثل الأعلى لما يسمى "مجلس السلام" في غزة، نيكولاي ملادينوف، ما وصفها بـ"خريطة طريق" لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القطاع، تتضمن ترتيبات تتعلق بإعادة الإعمار ونزع سلاح الفصائل والانسحاب الإسرائيلي التدريجي، معتبرا أن نزع السلاح يشكل "الخطوة التالية الأساسية" لبدء إعادة الإعمار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

ودعا ملادينوف، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بوقف إطلاق النار، معتبرًا أن القطاع لا يزال يعيش "كارثة إنسانية"، في ظل تدمير أو تضرر 80% من المباني ووجود ملايين الأطنان من الركام، فيما شدد على أن نزع سلاح الفصائل يجب أن يتم "بشكل تدريجي وتحت إشراف دولي". وفي المقابل، رفضت حركة حماس ما ورد في تقرير "مجلس السلام"، معتبرة أنه يتبنى الرواية الإسرائيلية ويتجاهل الخروقات اليومية التي ترتكبها إسرائيل لوقف النار.

