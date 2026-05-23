غزة: تواصل استهداف العمارات والمنازل السكنية بغارات متفرقة

تواصل دولة الاحتلال تنفيذ غارات متفرقة في مناطق مختلفة بعموم قطاع غزة، حيث قصفت طائراتها الحربية، مساء الجمعة، منزلين في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة، متسببة بأضرار واسعة في المنازل والممتلكات المحيطة، دون الإبلاغ عن إصابات.

مصادر ميدانية أوضحت أن الغارة الأولى استهدفت مربعًا سكنيًا بمنطقة السوق المكتظة داخل مخيم البريج، شرقي القطاع، وسُمعت أصوات الانفجارات على مسافات بعيدة.

وبعد وقت قصير، استهدفت غارة إسرائيلية أخرى منزلاً في شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى أضرار كبيرة، وتطاير شظايا إلى مسافات بعيدة.

شهداء وإصابات

وفي وقت سابق، الجمعة، استشهد فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة بقصف مسيّرة إسرائيلية استهدف تجمعًا للأهالي قرب مسجد الشمعة بالبلدة القديمة شرقي مدينة غزة، وباستهداف آخر، بنيران مسيّرة أيضًا، بمنطقة الشاكوش قرب الخط الأصفر شمال غربي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

سياسيًا، رفضت حركة حماس ما ورد في تقرير "مجلس السلام"، معتبرة أنه يتبنى الرواية الإسرائيلية ويتجاهل الخروقات اليومية التي ترتكبها إسرائيل لوقف النار.

جاء ذلك ردًا على التقرير الدولي الأول لما يسمى"مجلس السلام" في غزة الذي قدمه، الخميس، نيكولاي ملادينوف، إلى مجلس الأمن وادعى فيه أن رفض حماس نزع سلاحها والتخلي عن سيطرتها على غزة، هو "العقبة الرئيسية" أمام خطة السلام.

