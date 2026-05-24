شهداء وجرحى بغارات على النازحين بالنصيرات واستمرار نسف المنازل بغزة

تتواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة رغم سريان وقف إطلاق النار، حيث أسفرت الغارات والعمليات العسكرية عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى في مناطق متفرقة، بينها استهداف لمنازل وخيام نازحين.

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ227 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية التي تشمل غارات جوية وقصفا مدفعيا واستهدافا لمناطق سكنية ومراكز إيواء للنازحين.

وأفادت مصادر طبية ومحلية باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، الأحد، جراء غارات إسرائيلية طالت منازل وخيام نازحين، من بينها استهداف منزل في مخيم النصيرات أسفر عن سقوط ثلاثة شهداء من عائلة واحدة، إضافة إلى عمليات نسف واسعة طالت مباني سكنية ومنشآت مدنية في مناطق متفرقة من القطاع.

كما واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ تفجيرات لمنازل في شرق خانيونس وغزة وشمال غرب القطاع، إلى جانب قصف مدفعي استهدف مناطق في دير البلح، بالتزامن مع غارات جوية شمال القطاع وإطلاق نار من الزوارق الحربية باتجاه ساحل مدينة غزة.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مئات النازحين سقطوا بين شهيد وجريح منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، فيما تجاوزت حصيلة الضحايا الإجمالية منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 عشرات الآلاف من الشهداء ومئات الآلاف من المصابين، في ظل استمرار التصعيد العسكري في القطاع.