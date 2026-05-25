تصعيد إسرائيلي متواصل بغزة: غارات وقصف يسفران عن شهداء وجرحى

تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في مناطق عدة من القطاع، وسط قصف متكرر وإطلاق نار استهدف منازل ونازحين ومناطق مدنية.

تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ228 على التوالي، رغم التفاهم الذي جرى التوصل إليه بوساطة عربية وأميركية في تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي دخل حيز التنفيذ في 11 من الشهر نفسه.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي أحدث التطورات، استشهد شاب متأثرا بجراحه، وأصيب نازحان فجر الإثنين، جراء إطلاق نار وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة من القطاع، بينها منزل في مخيم المغازي وسط غزة، إضافة إلى قصف شرقي خانيونس وحي الشيخ ناصر.

في شمال قطاع غزة، نفذت المدفعية الإسرائيلية قصفا على المناطق الشرقية من مخيم جباليا، بالتزامن مع استهدافات متفرقة طالت أطراف مدينة غزة، في إطار تصعيد ميداني متواصل يشهده القطاع.

كما واصلت الزوارق الحربية الإسرائيلية استهداف مراكب الصيادين قبالة سواحل مدينة غزة، ما أسفر عن إصابات بين المدنيين، في حين طالت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي مخيم جباليا وشمال القطاع.

وفي السياق، أفادت مصادر طبية باستشهاد خمسة نازحين وإصابة آخرين، إضافة إلى العثور على طفل شهيد، وذلك في سلسلة خروقات لاتفاق الهدنة في قطاع غزة خلال يوم الأحد.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الضحايا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025 ارتفع إلى 890 شهيدا و2677 مصابا.

كما أشارت إلى أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 بلغت 72,783 شهيدا و172,779 مصابا، في ظل استمرار التصعيد الميداني وتدهور الأوضاع الإنسانية.