شهداء بينهم طفلة باستهداف خيام النازحين بخانيونس

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ229 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، عبر عمليات قصف مدفعي وجوي، إلى جانب نسف منازل ومنشآت مدنية، واستهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء في مختلف مناطق القطاع.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد طفلة، صباح الثلاثاء، متأثرة بجراحها التي أُصيبت بها جراء غارات جوية استهدفت خيام النازحين في مواصي خانيونس، جنوبي القطاع، مساء الإثنين.

وفي سياق متصل، تعرضت المناطق الشرقية من مدينة خانيونس لقصف مدفعي إسرائيلي صباح اليوم، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية المتمركزة في محيط المنطقة.

كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها في عرض بحر رفح جنوبي قطاع غزة، في حين أفادت مصادر محلية بإطلاق قنابل إنارة في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع خلال ساعات الفجر.

وذكرت المصادر أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت موقعًا قرب “بئر 19” في مواصي خانيونس، ما أدى إلى نجاته من قصف مباشر استهدف قوة من الشرطة الفلسطينية في المنطقة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وسط حصيلة متزايدة من الضحايا منذ بدء سريانه.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن حصيلة الضحايا من النازحين منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغت 904 شهداء، إضافة إلى 2,713 مصابا، في ظل استمرار تسجيل خروقات متكررة للتهدئة.

وأشارت إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72,797 شهيدا، إلى جانب 172,821 مصابا، بعضهم في حالات خطيرة وخطيرة جدا، في مختلف محافظات قطاع غزة.