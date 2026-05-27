غزة: إسرائيل تؤكّد اغتيال محمد عودة وارتفاع عدد الشهداء بحيّ الرمال

أكد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اغتيال قائد كتائب القسام الجديد محمد عودة، بغارة استهدفت حي الرمال بغزة وأسفرت عن ستة شهداء، مشددا على منع حماس من حكم القطاع عسكريا ومدنيا، وعزم تل أبيب على تنفيذ التهجير.

أكّدت إسرائيل، الأربعاء، اغتيال قائد كتائب القسام الجديد، محمد عودة، الذي خلف عز الدين الحداد، بعد اغتياله بغارة في حيّ الرمال غربي مدينة غزة، قبل نحو أسبوعين، كما أعلنت حركة حماس استشهاده، فيما ارتفع عدد الشهداء بالهجوم الإسرائيلي بالحيّ إلى 6.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه "تمّ أمس القضاء على قائد الجناح العسكري الرابع لحركة حماس في غزة... وقد كانت العملية ناجحة"، كما أكّد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الإسرائيلي العامّ (الشاباك) ذلك.

وأضاف: "لقد تعهدنا بأن حماس لن تسيطر على غزة، مدنيا أم عسكريا، وهذا ما سيحدث؛ كما سيتم تنفيذ خطة الهجرة الطوعية (التهجير) من غزة؛ كل شيء في وقته، وبالطريقة الصحيحة".

تغطية خاصّة ومتواصلة: