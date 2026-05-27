"الهدنة كذبة كبيرة": العيد في غزة... أضحى بلا فرحة

تغيب فرحة الاحتفال المعتادة بعيد الأضحى هذه السنة عن قطاع غزة الفقير الذي دمرته الحرب الإسرائيلية، إذ يعجز سكانه عن ابتياع الملابس الجديدة لأطفالهم، وعن شراء الأضاحي، إما لعدم توافرها او لكونها باهظة الثمن، فيما تفتقر خيامهم إلى رائحة الكعك والحلويات المألوفة.

وتقول نادية أبو شمالة (40 عاما) النازحة من شمال قطاع غزة إلى مدينة دير البلح في وسطه: "أخرج إلى السوق فقط، لأتفرج، ولا أستطيع شراء شيء... لأنني عندما أسأل عن الأسعار أعود مكسورة الخاطر".

أهال في #غزة بين قبور أحبائهم وأبنائهم وأهاليهم في أول يوم من أيام عيد الأضحى الذي تغيب فرحته عنهم.



وتتابع "يحلّ الأضحى هذا العام من دون أيٍّ من ملامح الفرح التي اعتدنا عليها في غزة، نظرا إلى آثار الحرب وإلى الغلاء الفاحش وعدم قدرتنا على توفير أبسط الاحتياجات لأطفالنا، وبالتالي الفرحة معدومة وأجواء العيد غائبة".

ولم يضع اتفاق الهدنة الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، حدّا نهائيا لعدوان الاحتلال، إذ استشهد 871 شخصا على الأقل منذ بدء الهدنة، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

ويرى أبو عبد الله المصدر (59 عاما) من دير البلح، أن "الهدنة كذبة كبيرة"، لكنه يضيف "نحاول في كل الحالات أن نصنع الفرح للأطفال، وتَشارَكتُ مع شقيقي بشراء خروف الأضحية بـ13 ألف شيكل (نحو خمسة آلاف دولار)".

ويتابع الرجل الذي كان يعمل في مجال العقارات "أعرف أن السعر باهظ جدا، لكنني قررت أن أضحّي هذا العام، إذ لا توجد أية مظاهر للعيد، بل هو حزين".

"نعجز عن شراء كيلوغرام من اللحم لأطفالنا"

وشكّلت أسعار الخراف مفاجأة غير سارة بالنسبة لسكان القطاع، إذ يقول أحمد أبو سالم (50 عاما) من مدينة غزة، إن "أسعار الأضاحي هذا العام صادمة، ولم نتخيل يوما أن يصل ثمن الواحدة إلى أربعة آلاف أو خمسة آلاف دولار، فلم نرَ مثل هذه الأسعار طوال حياتنا".

وإذ يذكّر بأن "الناس كانوا يحرصون كل سنة على شراء الأضاحي"، يضيف بحسرة "أصبحنا اليوم عاجزين حتى عن شراء كيلوغرام واحد من اللحم لأطفالنا".

ويشرح الناطق باسم وزارة الزراعة في غزة، رأفت عسلية، أن "أسعار الأضاحي تشهد ارتفاعا غير مسبوق خلال هذا العيد، بسبب الغياب الكامل للاستيراد، ونفوق أعداد كبيرة من المواشي بسبب الحرب، وارتفاع أكلاف التربية والأعلاف والنقل".

ويضيف أن "سعر الخروف الذي كان يبلغ قبل الحرب نحو ألف شيكل، أصبح يتراوح راهنا بين 11 و15 ألف شيكل (بين 3900 دولار و5300)".

ويقول أبو سالم "بالكاد نوفّر الطعام اليومي، فلا نزال نعيش في خيام، والأسعار خيالية".

ويشير إلى أن "ثمن طقم الملابس للطفل الواحد (قميص وبنطال) يتجاوز مئة دولار"، واصفا هذا السعر بأنه "خيالي" بالنسبة له، وبخاصة أنه أب لأربعة أطفال.

وتتفق معه سهام العمري البالغة من العمر 36 عاما والنازحة من شمال قطاع غزة إلى دير البلح أيضا، إذ تفتقد هي الأخرى فرحة العيد ومناخاته السابقة، لأن "أسعار الملابس مرتفعة جدا، فثمن البنطال والقميص للولد الصغير يساوي موازنة الطعام لمدة أسبوع".

وتضيف المرأة التي تعيش في خيمة: "لا بهجة ولا رائحة كعك، فالهموم تطغى على كل بيت، والغلاء أنهكنا، والدجاج واللحوم غير متوافرة في الأسواق".

كعك في الخيام

أما أبو أحمد وافي (42 عاما) وهو نازح من شرق مدينة خانيونس جنوبي القطاع إلى غربها، فيقول إن "الأسواق تمتلئ بالكعك والمعمول والحلويات، كنا نعدها سابقا في البيت، لكنّ الأسعار باتت مرتفعة جدا، ولا يوجد غار للطهو حتى نخبزها في الخيمة".

لكن إحدى العائلات تدبرت إعداد كمية محدودة من الكعك والمعمول في خيمتها غرب خانيونس، إذ جلست الأم وابنتها على الأرض ووضعتا دوائر الكعك في صينية، قبل أن يتولى رجل خَبزها في فرن من الطين.

لكن نادية أبو شمالة التي تسكن في خيمة غرب دير البلح، تقول بحسرة: "كنا ننتظر العيد من عام إلى عام حتى نأكل اللحم ونضحي مثل بقية الناس، ولكن لم يعد بمقدور من كان يضحي كل سنة أن يشتري ولو كمية محدودة من اللحم".

وتضيف: "لا نزال نعيش في خيام، وسط الهموم والخوف والتعب، من دون أيّ من مظاهر الفرح التي عرفناها سابقا".

وفقا للأمم المتحدة، لا يزال نحو 1,7 مليون شخص من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,2 مليون نسمة يعيشون في مخيمات نزوح غير مؤهلة، في ظل الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم.

كما يخضع أكثر من نصف مساحة القطاع البالغة 365 كيلومترا مربعا، للسيطرة العسكرية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.