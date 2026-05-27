"مليارات بلا دولارات": "مجلس سلام" ترامب لإعمار غزة بلا تمويل فعلي

رغم الوعود الأميركية والخليجية بتقديم مليارات الدولارات لإعادة إعمار قطاع غزة، لم يتلقَّ "مجلس السلام" الذي أُنشئ ضمن خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أي تمويل فعلي حتى الآن، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية وسيطرة الاحتلال على معظم القطاع، وفق تقارير ومصادر مطلعة، الأربعاء.

وأفاد مصدر مطلع تحدث لوكالة "فرانس برس" بأن "مجلس السلام" المنوط به الإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة، "لا يحظى" بأي تمويل فعلي في الصندوق الخاص به، رغم الوعود التي قُدمت بتوفير مليارات الدولارات، في وقت تتصاعد فيه الشكوك بشأن مستقبل المجلس وآليات عمله وشفافيته.

وجاء ذلك بعدما كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز"، في وقت سابق، الأربعاء، أن الصندوق الذي يديره البنك الدولي ويدعمه الأمم المتحدة، لم يتلق حتى الآن أي أموال من الدول المانحة، رغم تعهدات أميركية وخليجية ضخمة لدعم إعادة إعمار القطاع المدمر بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

مجلس أُنشئ لإعمار غزة وتوسّع إلى "تسوية النزاعات"

وأُنشئ "مجلس السلام" في كانون الثاني/ يناير الماضي، ضمن المقترح الأميركي الذي أفضى إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، غير أن إسرائيل واصلت منذ ذلك الحين خرق الاتفاق عبر تقييد دخول المساعدات، وتوسيع المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، ومواصلة الهجمات على مناطق مختلفة في غزة.

وكان الهدف المعلن للمجلس الإشراف على تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة، قبل أن تتوسع مهامه لاحقا لتشمل المساهمة في "تسوية نزاعات دولية أخرى"، ما أثار مخاوف من تحوله إلى إطار موازٍ للأمم المتحدة.

وبحسب المصدر الذي تحدث إلى وكالة "فرانس برس" ووصفته بأنه "مطلع"، فإن صندوق المجلس لم يتلق أي تمويل حتى الآن، لأن المرحلة المخصصة للإعمار والتنمية "لم تبدأ فعليا" بموجب بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي المقابل، تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة رغم الاتفاق، فيما تواصل إسرائيل السيطرة على أكثر من 60% من مساحة القطاع، بما يشمل جميع المعابر ونقاط الدخول والخروج، بينما يتركز السكان في الشريط الساحلي الضيق.

"لم يُودَع أي دولار"

ونقلت "فاينانشال تايمز" عن أربعة مصادر مطلعة أن المجلس، الذي يتولى ترامب رئاسته شخصيا حتى بعد انتهاء ولايته، لم يتلق أي أموال في الصندوق الرسمي الذي يديره البنك الدولي. وقال أحد المصادر للصحيفة: "لم يتم إيداع أي دولار".

وأضاف التقرير أن الأموال التي جرى تحويلها حتى الآن أودعت مباشرة في حساب خاص أُنشئ لدى مصرف "جي بي مورغان"، من دون وجود "متطلبات مستقلة للشفافية"، بحسب الصحيفة.

كما أشارت إلى أن دولا أوروبية كبرى، بينها فرنسا وبريطانيا، رفضت الانضمام إلى المجلس، الذي يضم بشكل أساسي حلفاء إقليميين للولايات المتحدة وشركاء مقربين من ترامب.

وكان ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة ستقدم مساهمة بقيمة 10 مليارات دولار للمجلس، فيما تعهدت قطر والسعودية والإمارات بتقديم ما لا يقل عن مليار دولار لكل منها.

ووفقا لميثاق المجلس، يتعين على أي دولة ترغب بالحصول على مقعد دائم فيه دفع مليار دولار كرسوم عضوية.

تحذيرات من تكريس الوضع القائم في غزة

وتأتي هذه التطورات في وقت قدّرت فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، في دراسة مشتركة نُشرت في نيسان/ أبريل الماضي، أن إعادة إعمار قطاع غزة خلال السنوات العشر المقبلة ستتطلب نحو 71.4 مليار دولار.

وفي هذا السياق، حذر ممثل "مجلس السلام" في غزة، الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، الأسبوع الماضي، من خطر تحوّل الوضع الحالي في القطاع إلى "واقع دائم"، في ظل استمرار هشاشة وقف إطلاق النار وتدهور الأوضاع الإنسانية.

كما نددت ثلاث منظمات غير حكومية بما وصفته بـ"الوضع الكارثي" في غزة، مشيرة إلى وجود "فجوة كبيرة بين التعهدات المعلنة والتنفيذ الفعلي على الأرض".