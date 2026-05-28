غارة إسرائيلية على غزة ترفع عدد الشهداء إلى 10: بينهم قياديان بالقسام ونساء وأطفال

استشهد مواطن اليوم الخميس، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها قبل يومين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشاب هايل خليل محمد الكرد (31 عاماً)، متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها قبل يومين، جراء قصف الاحتلال استهدف منطقة الشاليهات غربي الزوايدة وسط قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أُصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال اليوم، في منطقة السلاطين غربي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما ارتفع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال على مدينة غزة أمس إلى عشرة شهداء.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، تنفيذ غارة في مدينة غزة استهدفت قائد لواء شمال غزة في كتائب القسام، عز الدين البيك، ونائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون، عماد اسليم، فيما أسفر القصف عن سقوط 10 شهداء، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وبحسب مصادر محلية، فإن الغارة استهدفت منطقة سكنية وسط مدينة غزة، وأدت إلى استشهاد البيك واسليم، وذلك بعد نحو 24 ساعة من إعلان اغتيال قائد كتائب القسام، محمد عودة.

وُلد عز الدين البيك عام 1981، والتحق مبكرًا بصفوف حركة حماس، حيث نشأ في مسجد العودة وسط مخيم جباليا، وانضم إلى كتائب القسام عام 2000 برفقة القياديين سهيل زيادة وأبو أنس الغندور، القائد السابق للواء الشمال في الكتائب.

أما عماد اسليم، المعروف بـ"أبو حسان"، فقد شغل منصب نائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون في كتائب القسام. وانضم إلى حركة حماس في سن مبكرة، وعمل في مجالي الدعوة والعمل العسكري، كما درس الشريعة الإسلامية في مرحلة لاحقة من حياته.

وخلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، استشهد ثلاثة من أبناء اسليم، قبل أن يُستشهد هو، أمس، برفقة ابنته إسراء وحفيدته الطفلة سارة رجب، جراء القصف الإسرائيلي.