الحرب على غزة: إسرائيل تواصل هجماتها وحماس تتمسك بتنفيذ الاتفاق

تواصل إسرائيل شن غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة رغم سريان وقف إطلاق النار، فيما تستعد حماس لاستئناف المفاوضات في القاهرة بعد عطلة عيد الأضحى، وسط خلافات بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.

تواصل إسرائيل، الجمعة، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر غارات جوية وقصف مدفعي واستهدافات متفرقة أسفرت عن شهداء وجرحى في مناطق عدة من القطاع، بالتزامن مع استمرار عمليات الاغتيال واستهداف البنية المدنية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي أحدث الهجمات، استشهد وأصيب عدد من المدنيين في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة وخانيونس، فيما طاول القصف تجمعات للمواطنين ومنشآت مدنية ومواقع شرطية، في وقت تتحدث فيه جهات فلسطينية عن تصاعد في وتيرة الخروقات.

ويأتي ذلك بينما يستعد وفد التفاوض التابع لحركة حماس للعودة إلى القاهرة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، لاستكمال المباحثات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وسط خلافات مستمرة بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق والانتقال إلى المرحلة الثانية.

وتؤكد حركة حماس أن إسرائيل لم تنفذ التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، متهمة إياها بمواصلة العدوان والتصعيد الميداني والاغتيالات، ومشددة على ضرورة إلزامها بتنفيذ جميع البنود المتعلقة بالانسحاب وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية.

تغطية خاصة ومتواصلة: