شهداء وجرحى في استهدافات إسرائيلية متواصلة بعموم قطاع غزة

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، منذ مساء الجمعة وحتى اليوم السبت، في سلسلة هجمات إسرائيلية طالت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

مصادر طبية محلية أفادت بوصول شهيدين وجريحين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط القطاع، جراء استهداف نقطة مقابلة لمبنى المحافظة الوسطى على شارع شهداء الأقصى في المدينة.

وأوضحت المصادر أن من بين الشهيدين رئيس قسم التخدير في مستشفى يافا، الدكتور جمال أبو عون، من مخيم البريج.

وكان فلسطينيان قد استشهدا، مساء الجمعة، وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة في غارتين منفصلتين نفذتهما طائرات مسيّرة إسرائيلية على حيّي الرمال والتفاح في مدينة غزة.

وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار غارات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ أشهر.

وفي سياق متصل، استهجنت حركة "حماس" ما وصفته بـ"الصمت المطبق" إزاء تصريحات إسرائيلية تحدثت عن السيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة، ومواصلة العمل على مخططات تهجير الفلسطينيين من القطاع.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان، مساء الجمعة، إن هذه التصريحات تمثل "انتهاكًا صريحًا" لخطة وقف الحرب والتفاهمات المعلنة بشأن غزة، وأن تجاهل هذه التصريحات وعدم إدانة سياسات الاحتلال ومخططات التهجير القسري "يثيران تساؤلات بشأن مدى التزام الأطراف الراعية" بإلزام إسرائيل بتعهداتها ووقف الخروقات المتواصلة.

ودعا قاسم الدول الممثلة في "مجلس السلام" إلى إعلان موقف واضح من التصريحات الإسرائيلية، واتخاذ خطوات عملية للضغط على إسرائيل لوقف سياساتها ومخططاتها الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.

