الصيف يفاقم معاناة غزة: القوارض والنفايات تهدد النازحين

تتزايد التحذيرات من تفاقم الأزمة الصحية والبيئية في قطاع غزة مع حلول فصل الصيف، في ظل الاكتظاظ الشديد داخل مراكز الإيواء وتراكم النفايات ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

تشهد الأوضاع الصحية والبيئية في قطاع غزة تدهورا خطيرا مع اقتراب فصل الصيف، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد مئات آلاف النازحين.

وحذر مدير برامج الصحة في الهلال الأحمر الفلسطيني، بشار مراد، من أن الاكتظاظ الشديد داخل مخيمات النزوح، الناتج عن حصر السكان في نحو 40% فقط من مساحة القطاع، خلق بيئة مثالية لانتشار الأوبئة والأمراض المعدية، في ظل تسجيل واحدة من أعلى الكثافات السكانية في العالم.

وأوضح مراد أن هذا الواقع أدى إلى تزايد ملحوظ في الأمراض الجلدية والنزلات المعوية الحادة، في وقت تتفاقم فيه المشكلات البيئية بسبب تراكم كميات هائلة من النفايات الصلبة داخل المدن وبالقرب من مراكز الإيواء.

وأشار إلى أن منع آليات البلديات من الوصول إلى المكبات الرئيسية شرقي غزة تسبب في انتشار واسع للقوارض والفئران، ما يزيد من المخاطر الصحية على السكان.

ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد المخاوف من تفشي موجات من التسمم الغذائي والأمراض المعوية، في ظل الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي وغياب وسائل التبريد وحفظ الأغذية.

ولفت مراد إلى أن هذه الظروف قد تتجاوز قدرة ما تبقى من المرافق الصحية على الاستجابة، خاصة مع تدهور القطاع الطبي ونقص الإمكانات المتاحة.

وفي هذا السياق، أكد أن نحو نصف الأدوية الأساسية في مخازن وزارة الصحة قد نفدت بالكامل، إلى جانب وجود نقص حاد في الأجهزة الطبية والمختبرات وقطع الغيار اللازمة لتشغيلها.

كما حذر من أن القيود المفروضة على المعابر تمنع دخول مستلزمات طبية أساسية، بما فيها مواد الإسعاف الأولي والشاش الطبي، الأمر الذي يهدد بتوقف عمل غرف العمليات وأقسام الطوارئ.

وجدد مراد تحذيره من التداعيات الكارثية لأي تقليص إضافي للمساحات المتاحة للسكان داخل القطاع، معتبرا أن فقدان المزيد من الأراضي سيقوض ما تبقى من مقومات الحياة ويعمق الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة.

وتتزامن هذه التحذيرات مع تقارير متزايدة عن انتشار القوارض داخل مخيمات النزوح المكتظة، حيث سجلت حالات اعتداء على أطفال أثناء نومهم داخل الخيام. كما سبق لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن حذرت من تدهور الأوضاع الصحية نتيجة انتشار الجرذان والحشرات، في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات اللازمة لمكافحة الأمراض.

من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 17 ألف إصابة بين النازحين منذ بداية العام الجاري مرتبطة بالقوارض والطفيليات الخارجية، مؤكدة أن الظروف الإنسانية المتدهورة تعيق جهود الاستجابة والتعافي.

كما أشارت إلى ارتفاع معدلات العدوى بين العائلات في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من نقص حاد في الإمدادات والأدوات الطبية.

ووفق تقديرات المنظمة، بلغت الأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي في غزة نحو 1.4 مليار دولار، بعدما تعرض أكثر من 1800 مرفق صحي للتدمير الجزئي أو الكلي، بما يشمل المستشفيات الكبرى ومراكز الرعاية الصحية الأولية والعيادات والصيدليات والمختبرات، الأمر الذي يفاقم من صعوبة مواجهة التحديات الصحية المتصاعدة في القطاع.