قصف ونسف منازل في عدة مناطق بقطاع غزة

تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع تنفيذ عمليات قصف ونسف وفتح نيران من آليات بحرية وبرية في مناطق متفرقة، خصوصا في خانيونس وغزة.

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي، ولليوم الـ234 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم التفاهمات التي تم التوصل إليها بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بعد عامين من حرب إبادة ضد الفلسطينيين في القطاع.

وتشهد مناطق متفرقة من غزة استمرارا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، التي تشمل القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار واستهداف للنازحين ومراكز الإيواء، إضافة إلى عمليات نسف تستهدف منازل ومنشآت مدنية في مختلف أنحاء القطاع.

وفجر الأحد، سجلت عدة خروقات جديدة للتهدئة، تركزت في مدينتي خانيونس وغزة، حيث استهدفت غارات جوية الطابق العلوي من مدرسة في مخيم النصيرات، إلى جانب قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الشرقية لمدينة خانيونس.

كما واصلت الزوارق الحربية الإسرائيلية إطلاق النار وقنابل الإنارة في بحر خانيونس ومدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال مناطق شرقية من المدينة، وعمليات نسف لمبان ومنشآت في الأحياء الشرقية من غزة.

وشهدت أجواء جنوب القطاع، خصوصا في مواصي خانيونس وحي الزيتون، تحليقا منخفضا للطائرات المسيرة الإسرائيلية، في ظل استمرار التوتر الميداني في مختلف مناطق القطاع.