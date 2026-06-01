شهداء وجرحى في غارات وقصف متواصل على قطاع غزة

تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر سلسلة هجمات جوية وبرية وبحرية طالت مناطق متفرقة من القطاع، وأسفر ذلك عن سقوط شهداء وجرحى، بينهم أطفال، في وقت تتواصل فيه عمليات القصف والنسف وإطلاق النار.

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ235 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم التفاهمات التي جرى التوصل إليها بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بعد عامين من الحرب على القطاع.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي أحدث هذه الخروق، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعا لفلسطينيين في ميناء الصيادين على ساحل مدينة غزة، ما أسفر عن استمرار حالة التوتر في المنطقة.

كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات قصف مدفعي ونسف لمنازل في مناطق متفرقة من القطاع، حيث استهدف القصف شمال شرقي مخيم البريج وسط غزة، بالتزامن مع عمليات نسف في شمال شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع، وإطلاق نار كثيف من آليات عسكرية باتجاه شمال شرقي بيت لاهيا.

ووفق مصادر طبية، أسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد فلسطينيين وإصابة 18 آخرين، بينهم أطفال وحالات وُصفت بالخطرة.

وفي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، أُصيب فلسطينيان جراء قصف مدفعي استهدف منزل عائلة الغرابلي قرب محطة الشوا.

وفي شمال القطاع، ألقت طائرة مسيّرة من طراز “كواد كابتر” قنبلة على خيمة تؤوي نازحين داخل مخيم جباليا، دون تسجيل إصابات، فيما أُصيب أربعة فلسطينيين، بينهم سيدة وطفل بحالة خطرة، إثر استهداف منزل في مخيم البريج، تزامنا مع قصف مدفعي طال المناطق الشرقية للمخيم.

أما في جنوب القطاع، فقد أطلقت آليات إسرائيلية متمركزة شرق خان يونس نيرانها باتجاه وسط المدينة، بالتزامن مع قصف نفذته زوارق حربية على ساحل المدينة.