حماس: الحديث عن رفض الحركة تسليم الحكم في غزة أكاذيب مضللة والاحتلال وملادينوف العقبة

قالت حماس إن الحديث عن رفضها تسليم الحكم في قطاع غزة هو أكاذيب مضللة تهدف لتوفير غطاء للاحتلال ليستمر في عدوانه، مشيرة إلى أن إسرائيل وملادينوف هما العقبة أمام تسليم الحكم.

أكدت حركة حماس، أن "حديث بعض الأطراف في ’مجلس السلام’ عن أن الحركة لا تريد تسليم الحكم في قطاع غزة، هو أكاذيب مضللة تهدف لتوفير غطاء للاحتلال ليستمر في عدوانه".

وجددت تأكيد جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة بما فيها الأمن، للجنة الوطنية الموجودة في القاهرة التي تم التوافق عليها؛ بحسب ما قال الناطق باسم الحركة حازم قاسم.

وبينّ قاسم، أن "المعيق الأساسي لعمل اللجنة هو الاحتلال وملادينوف الذي عقدّ المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي (دونالد) ترامب للسلام في قطاع غزة".

وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على الاحتلال وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل؛ بحسب ما جاء في بيان صدر عن الحركة مساء الثلاثاء.

وفي السياق، تواصل إسرائيل تصعيد خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي بدأ سريانه منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 بعد حرب إبادة استمرت عامين كاملين، وتتنصل من استحقاقاته خصوصًا بما يتعلق بالبروتوكول الإنساني والانسحاب وإعادة الإعمار، وتربط ذلك بنزع سلاح حماس والقطاع.

وتسفر التصعيد في الخروقات الإسرائيلية عن شهداء وجرحى بشكل يومي، وقد أحصت وزارة الصحة في القطاع 933 شهيدا و2868 إصابة وانتشال جثامين 781 شهيدا منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار الهش، فيما بلغت حصيلة ضحايا حرب الإبادة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، 72,942 شهيدا و172,967 إصابة؛ وفق آخر حصيلة أوردتها ظهر الثلاثاء.