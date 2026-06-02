شهداء وعمليات قصف متواصلة في قطاع غزة

تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع استمرار العمليات العسكرية في عدد من المناطق، ما أسفر عن سقوط شهداء وإصابات بين النازحين.

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ237 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة الموقع في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بوساطة عربية وأميركية في شرم الشيخ، من خلال غارات متواصلة واستهداف لمناطق الإيواء وخيام النازحين، إلى جانب عمليات نسف للمنازل وتشديد الحصار على قطاع غزة.

وفي أحدث التطورات الميدانية، استشهد النازح علي ياسر العديني في خانيونس جنوبي القطاع، بعد إصابته برصاص قناص إسرائيلي، فيما استشهد النازح خميس جويفل إثر استهداف طائرة مسيرة لمجموعة من النازحين في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

كما أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد نازح ثالث في محيط مدينة حمد شمال غربي خان يونس، بنيران إسرائيلية خارج مناطق السيطرة العسكرية، في ظل استمرار القصف والاستهدافات المتفرقة.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، سجلت 11 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار، أسفرت عن سقوط شهداء وإصابات، إلى جانب إطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق خان يونس ومدينة غزة، مع استمرار عمليات نسف المباني وتحليق الطيران المسيّر في أجواء الجنوب.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار إلى 932 شهيدا و2859 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الضحايا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 72,941 شهيدا و172,967 مصابا.