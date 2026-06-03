شهداء وجرحى بقصف ونسف منازل في خانيونس وغزة

أسفرت الاعتداءات خلال الساعات الماضية عن استشهاد نازح في المغراقة، إلى جانب استهدافات متفرقة لمناطق سكنية، وسط تصاعد التحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.

يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الـ237 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة في قطاع غزة، من خلال تنفيذ اعتداءات وهجمات متكررة طالت مناطق مختلفة من القطاع، بما في ذلك استهداف النازحين وخيامهم ومراكز الإيواء.

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وخلال الساعات الماضية، سُجلت 11 خرقا جديدا للهدنة، شملت قصفا مدفعيا وإطلاق نار وعمليات نسف لمنازل ومنشآت مدنية، لا سيما في المناطق الشرقية من مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وفي تطور ميداني، استشهد نازح، صباح الأربعاء، جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

كما شهدت خانيونس ثماني عمليات نسف وتدمير لمنازل مدنية، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وامتدت الاعتداءات إلى مناطق أخرى، حيث أطلقت الآليات العسكرية النار بشكل كثيف تجاه شرق مدينة خانيونس، فيما استهدفت الزوارق الحربية شواطئ المدينة.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار وقصف من آليات عسكرية، وإلقاء قنابل من طائرات مسيّرة من نوع "كواد كابتر" استهدفت منازل في حي الزيتون شرقي المدينة، وفق ما أفاد به الدفاع المدني.

وفي شمال القطاع، تعرضت مناطق شرقي مخيم جباليا لإطلاق نار وقصف مدفعي متواصل. كما أفاد الدفاع المدني بنشوب حريق قرب مستشفى حمد جنوب غربي مدينة رفح، نتيجة قذائف دخانية أطلقتها المدفعية الإسرائيلية.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، استشهد ثلاثة نازحين وأصيب آخرون جراء غارات وإطلاق نار، بالتزامن مع تسجيل 10 خروقات إضافية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية.