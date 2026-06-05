الحرب على غزة: استشهاد شابة وإصابة 15 شخصا باستهداف نازحين في خانيونس

غارة إسرائيلية تستهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس، وتسفر عن استشهاد شابة وإصابة 15 آخرين، فيما تواصل القوات الإسرائيلية قصف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

استُشهدت شابة وأصيب 15 فلسطينيا، فجر اليوم الجمعة، جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي غزة، في إطار حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

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وأفادت مصادر محلية بأن مروحية إسرائيلية قصفت خيمة للنازحين في منطقة المواصي، فيما أعلن مصدر طبي وصول جثمان الشابة بشرى هاني البراهمة (18 عاما) إلى مستشفى ناصر، إلى جانب 15 مصابا جراء الغارة.

ويعيش مئات آلاف الفلسطينيين في خيام ومراكز إيواء مؤقتة في مختلف أنحاء قطاع غزة، بعدما دمرت الهجمات الإسرائيلية منازلهم أو ألحقت بها أضرارا جسيمة، ما اضطرهم إلى النزوح المتكرر واللجوء إلى مناطق تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.

وفي مدينة غزة، قصفت زوارق حربية إسرائيلية ساحل المدينة، فيما أطلقت آليات إسرائيلية متمركزة شمالي القطاع نيرانها باتجاه شارع الشيماء شمالي بيت لاهيا. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، تواصلت الهجمات الإسرائيلية، ما أسفر، بحسب وزارة الصحة في غزة، عن استشهاد 947 فلسطينيا وإصابة 2935 آخرين منذ سريان الاتفاق.

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