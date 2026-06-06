قبل ساعات من زفافه.. استشهاد شاب بقصف إسرائيلي في خانيونس

أفادت مصادر طبية بأن المواطن مهند عثمان فروانة استُشهد جراء استهداف خيمة كان يقيم فيها وسط مدينة خانيونس، مشيرة إلى أنه كان من المقرر أن يُقام حفل زفافه اليوم السبت.

استُشهد فلسطيني، فجر اليوم السبت، إثر قصف شنّه جيش الاحتلال الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما تواصلت الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر طبية بأن المواطن مهند عثمان فروانة استُشهد جراء استهداف خيمة كان يقيم فيها وسط مدينة خانيونس، مشيرة إلى أنه كان من المقرر أن يُقام حفل زفافه اليوم السبت.

كما أطلقت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل مكثف باتجاه المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة، في إطار الحرب الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف مناطق مختلفة من القطاع.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي تترافق مع غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار متواصل في عدد من المناطق.