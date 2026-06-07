شهداء واعتقالات في بحر غزة ودير البلح

تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين واعتقال صيادين في عرض البحر، إلى جانب قصف مناطق سكنية وخيام نازحين في عدة أحياء.

شهد قطاع غزة، الأحد، تصعيدا ميدانيا جديدا أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم صياد في بحر مدينة دير البلح وسط القطاع، إلى جانب استمرار الخروقات الإسرائيلية في عدة مناطق.

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وأفاد منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة زكريا بكر بأن الصياد محمد موسى أبو جياب استشهد جراء استهدافه من قبل قوات الاحتلال في عرض بحر دير البلح، قبل أن تقوم البحرية الإسرائيلية باعتقال صيادين آخرين في المنطقة.

وفي مدينة غزة، أعلن الدفاع المدني وصول شهيدين إلى مستشفى الشفاء الطبي، بعد استهداف إسرائيلي سابق في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وتزامن ذلك مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، حيث شملت قصفا مدفعيا وإطلاق نار ونسف منازل ومربعات سكنية، إضافة إلى استهداف مراكز إيواء وخيام نازحين، خاصة في شمال القطاع وشرقه.

كما شهدت المناطق الشرقية من مدينة خانيونس قصفا مدفعيا مكثفا، مع تحليق منخفض لطائرات مسيّرة إسرائيلية في الأجواء الغربية للمدينة، في حين أطلقت الآليات العسكرية قنابل دخانية شمال مخيم البريج وسط القطاع.

وفي جنوب غزة، ألحق القصف الإسرائيلي دمارا واسعا بخيام النازحين في منطقة المواصي بخانيونس، عقب استهداف منزل لعائلة زعرب، في ظل استمرار حالة التصعيد الميداني في مختلف أنحاء القطاع.